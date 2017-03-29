На границе с Молдавией обнаружили брошенный "кукурузник"

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"Сегодня ночью на Буковине сотрудники Госпогранслужбы, проверяя информацию оперативных сотрудников ведомства, обнаружили самолет Ан-2. Он находился в поле на окраине одного из сел Кельменецкого района. Ни владельца, ни пилота воздушного судна пограничники не обнаружили", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе осмотра сотрудники пограничной службы установили, что бортовой номер самолета был замаскирован под другой. Кроме того, по их данным, заявок на проведение полетов в этом районе не поступало, а разрешение на вылет самолета с указанным бортовым номером на полеты не предоставлялось. К тому же в соответствии с реестром гражданских воздушных судов данный самолет там не значится, добавили в Погранслужбе.

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Пограничники сообщили об инциденте в Службу безопасности Украины и областное управление Нацполиции. Проводятся мероприятия по установлению владельца, также направлено уведомление об обнаружении признаков возможного уголовного дела по статье "нарушение правил международных полетов".