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    На границе с Молдавией обнаружили брошенный "кукурузник"

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    Сотрудники пограничной службы Украины обнаружили самолет Ан-2 с перебитым номером, он находился в поле на окраине одного из сел в Черновицкой области, владельца или пилота на месте происшествия не было, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
    канал Державна прикордонна служба України на YouTube

    "Сегодня ночью на Буковине сотрудники Госпогранслужбы, проверяя информацию оперативных сотрудников ведомства, обнаружили самолет Ан-2. Он находился в поле на окраине одного из сел Кельменецкого района. Ни владельца, ни пилота воздушного судна пограничники не обнаружили", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, в ходе осмотра сотрудники пограничной службы установили, что бортовой номер самолета был замаскирован под другой. Кроме того, по их данным, заявок на проведение полетов в этом районе не поступало, а разрешение на вылет самолета с указанным бортовым номером на полеты не предоставлялось. К тому же в соответствии с реестром гражданских воздушных судов данный самолет там не значится, добавили в Погранслужбе.

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    Пограничники сообщили об инциденте в Службу безопасности Украины и областное управление Нацполиции. Проводятся мероприятия по установлению владельца, также направлено уведомление об обнаружении признаков возможного уголовного дела по статье "нарушение правил международных полетов".

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