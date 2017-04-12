В Киеве задержали международную банду торговцев внутренними органами

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В Киеве задержали участников транснациональной группировки, которая специализировалась на торговле внутренними органами людей, сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленники из Украины и нескольких других стран подыскивали малообеспеченных граждан и предлагали им продать почку.

"Для прикрытия нелегального бизнеса, организаторы создали коммерческую структуру, которая якобы предоставляла услуги лечебного туризма. Донорам дельцы платили от 13 до 15 тыс. долларов США, сами получали от 80 до 100 тысяч с клиента", — говорится в сообщении.

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После получения согласия доноров, злоумышленники переправляли их за границу для проведения хирургических операций.

По информации спецслужбы, ежемесячно за границу на операцию выезжали 4-5 украинцев.

Пресс-центр СБУ Задержание в Киеве торговцев внутренними органами людей

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины, сейчас задержаны 6 участников группировки. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.