Туристы не поедут туда, где хаос и война – посол КНР

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Китайские туристы очень любят путешествовать за границей, в прошлом году в других странах побывали 120 миллионов человек. Однако до Украины добрались только 0,1% от их общего количества. Об этом сказал посол КНР в Украине Ду Вэй на пресс-конференции по случаю установлению 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Китаем.

Он выразил уверенность в том, что две страны смогут приложить усилия для того, чтобы найти новые точки развития в этой сфере.

По словам дипломата, для любой страны, чтобы развивать свой бизнес в области туризма, необходимы несколько условий. Во-первых, красивая природа ("пейзажные ресурсы"), что для Украины – "не вопрос". В дополнение к красивым пейзажам, Украина обладает также "значительным гуманитарным ресурсом".

"Во-вторых, конечно, (нужна – Ред.) стабильная ситуация… Любой турист не хочет ехать в такую страну, где хаос и нестабильная ситуация, война и военные конфликты", — сказал Ду Вэй.

По словам дипломата, для развития туризма важны также такие факторы, как инфраструктура, гостиницы ("в Украине в этом плане можно много сделать") и удобство в процессе оформления визы. Посол отметил, что украинским правительством принят ряд мер для создания комфортных условий для китайских туристов (визу можно оформить в аэропорту по прибытию в страну, уменьшен тариф на оформление).

Что касается визовых вопроса, Ду Вэй сообщил, что Китай приветствует решение ЕС относительно либерализации визового режима с Украиной.

По его словам, и "китайская сторона готова в любое время, в соответствии с желанием двух сторон, по принципу равенства и обоюдной выгоды, принять новые меры по обмену людьми между нашими странами, в том числе и безвизовый режим".

Наконец, для привлечения китайских туристов необходимо, чтобы в Китае больше знали об Украине. Пока, по словам дипломата, в КНР "больше знают о Риме, об Украине меньше" — и поэтому украинским турфирмам надо подумать над тем, как лучше рекламировать свою страну.

Что касается проблемы стабильности, то посол отметил: "украинский кризис продолжается уже несколько лет".

"Я хочу сказать, что, несмотря на это, и Россия, и Украина для Китая – дружественные страны и стратегические партнеры", — сказал Ду Вэй. Он добавил, что Китай придерживается принципов справедливости и объективности и выступает за урегулирование проблемы мирным путем.