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14.04.201711:35
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    Экономика

    Объем торговли между Украиной и РФ значительно вырос

    (обновлено: )31410
    Экспорт из РФ в Украину составил 813,2 миллиона долларов (рост на 20%), импорт в РФ из Украины составил 597,9 миллиона долларов (рост в 1,6 раза).
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Оборот внешней торговли между Украиной и Россией за период январь-февраль составил 1,411 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ. Таким образом, оборот вырос на 35% в годовом выражении.

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    Сообщается, что экспорт из РФ в Украину составил 813,2 миллиона долларов (рост на 20%), импорт в РФ из Украины составил 597,9 миллиона долларов (рост в 1,6 раза).

    Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в январе-феврале осталась на уровне 1,8%.

    Как сообщалось ранее, Украина вошла в ТОП-3 стран – крупнейших экспортеров аграрной продукции на рынок Европейского союза. 

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