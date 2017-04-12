Порошенко не дает гарантий безопасности инвестирования в Донбасс

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти пока не могут гарантировать своим европейским партнерам безопасность инвестирования в инфраструктурные проекты в Донбассе, поскольку, по его мнению, высока вероятность эскалации конфликта в регионе.

"К сожалению, мы пока не можем дать гарантии нашим европейским партнерам, что пришло время безопасно вкладывать средства в Донбасс, ведь не все зависит от нас. Очень и очень актуальной, к сожалению, остается угроза военных действий", — сказал Порошенко в среду в ходе визита в Луганскую область. Выступление транслировал телеканал "112.Украина".

Он добавил, что Киев забоится о возврате Донбасса под контроль властей Украины и рассчитывает в этом вопросе на поддержку европейских партнеров.

По словам Порошенко, "с ними достигнуты четкие договоренности, что сотни миллионов евро будут направлены в фонд возрождения Донбасса".

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.