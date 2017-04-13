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    В Черниговской области задержали торговцев боеприпасами из зоны АТО

    (обновлено: )1901
    В СБУ сообщили, что часть средств поражения сообщники привезли из района проведения антитеррористической операции, другую нашли во время незаконных раскопок в местах боевых действий.
    В Черниговской области задержали двух торговцев боеприпасами из зоны АТО
    Facebook СБУ

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Двух торговцев боеприпасами задержали в Прилуках Черниговской области, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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    "Правоохранители установили, что часть средств поражения сообщники привезли из района проведения антитеррористической операции, другую нашли во время незаконных раскопок в местах боевых действий периода Второй мировой войны", — говорится в сообщении.

    Оперативники спецслужбы задержали одного из злоумышленников по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при продаже сотни патронов калибра 7,62 мм.

    Во время обысков в местах проживания торговцев сотрудники СБУ изъяли две гранаты Ф-1 с запалами, почти три килограмма артиллерийского и баллистического пороха, более восьмисот патронов разного калибра, в частности к автомату Калашникова, крупнокалиберному пулемету, пистолету Макарова и ТТ, большое количество холодного оружия.

    Facebook СБУ
    В Черниговской области задержали двух торговцев боеприпасами из зоны АТО

    Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

    Ранее в Харькове задержали пассажира метро, который перевозил гранаты.

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