Подрыв патруля миссии ОБСЕ актуализировал "Минск-2"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Инцидент с подрывом патруля миссии ОБСЕ в Донбассе может быть использован как повод для политических манипуляций относительно выполнения Минских договоренностей. Киев призвал вернуться к идее ввода в Донбасс миротворческого контингента, Москва подозревает провокацию, направленную на срыв выполнения соглашений. При этом и Россия, и США требуют провести тщательное и объективное расследование.

В воскресенье патруль ее миссии в составе двух автомашин подорвался на мине в непризнанной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб и двое были ранены.

При подрыве погиб гражданин США — сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ. Эту информацию подтвердил замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщив, что одним из раненых был гражданин Чехии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что в инциденте была ранена гражданка Германии.

Генеральный секретарь организации Ламберто Заньер заявил, что ОБСЕ начала расследование инцидента с подрывом автомобиля патруля Специальной мониторинговой миссии в Украине.

"Введите миротворцев"

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье провел телефонный разговор с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном. Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко выразил соболезнования родным и близким американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погибшего в результате взрыва патруля и — "…предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН".

"Стороны выразили обеспокоенность в связи с опасным развитием ситуации на Донбассе и отметили важность выполнения Россией Минских договоренностей, прежде всего элементов, касающихся безопасности", — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента (напомним, в Москве не раз заявляли: Россия не является стороной в украинском конфликте — Ред.).

Кроме того, Порошенко "призвал к сохранению единого международного фронта в политике санкций в отношении Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины".

Напомним, идея ввести в Донбасс миротворческий контингент ранее уже высказывалась Петром Порошенко.

"Втащить в конфликт третью силу"

В Донецке заподозрили, что Киев пытается использовать инцидент в своих целях.

"Я неоднократно говорил о том, что со времени поражения в первой военной кампании Киев всеми силами старался втащить в наш конфликт третью силу, то есть иностранцев. Будь то миротворцы или международные полицейские силы", — заявил глава непризнанной ДНР Александр Захарченко.

По его мнению, "втаскивание в конфликт третьей силы нужно было Киеву не для того, чтобы остановить конфликт, а для того, чтобы иметь возможность устраивать провокации международного уровня".

"Втащить третью силу не получилось и Киев нанес удар по иностранцам из миссии ОБСЕ. К сожалению, провокация украинской стороне удалась", - отметил Захарченко, чьи слова приводит Донецкое агентство новостей.

"Давить на Россию" lug-info.com Подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе: кадры с места ЧП

Инцидент с патрулем ОБСЕ уже используют для призывов оказать давление на Россию. Так, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook, что "все международные организации должны давить на РФ и контролируемых ею главарей ОРДЛО с требованием полного расследования…".

По мнению Геращенко, патруль подорвали "боевики", чтобы остановить работу миссии ОБСЕ и "завалить" инициативу увеличения ее численности.

Отметим, исполняющий обязанности официального представителя госдепартамента Марк Тонер заявил, что "Соединенные Штаты призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы позволить ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование".

По его словам, "данный инцидент показывает необходимость того, чтобы все стороны, в особенности руководимые Россией сепаратистские силы, немедленно реализовали свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями".

Подрыв процесса урегулирования?

В Москве подозревают, что инцидент с патрулем ОБСЕ спровоцирован для срыва "Минска-2".

"Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации, нацеленной на подрыв процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Очевидно, что подобные инциденты и общая эскалация напряженности выгодны тем, кто не заинтересован в выполнении политических, экономических и гуманитарных положений минского "Комплекса мер", - говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили возмущение "этой циничной акцией, повлекшей гибель человека и направленной против международных наблюдателей, которые работают во имя установления мира".

В МИД РФ в призвали провести тщательное и объективное расследование, привлечь виновных к ответственности. Кроме того,обратились с очередным призывом "к активизации прямых переговоров между сторонами конфликта — Киевом, Донецком и Луганском — в рамках Контактной группы с целью полного выполнения "Комплекса мер", являющегося безальтернативной основой урегулирования в Донбассе".

"Все жизни равноценны" Скриншот с Youtube Спецкор о подрыве авто ОБСЕ в зоне АТО

На фоне происходящих в Донбассе военных событий нагнетание драматизма вокруг подрыва машины ОБСЕ выглядит несколько наигранным, сказал политолог Михаил Павлив, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

"В Донбассе каждую неделю гибнут десятки людей", — напомнил политолог, добавив, что особенно острой международной реакции это не вызывало в течение тех лет, что длится АТО, не вызывает и теперь.

По словам эксперта, гибель сотрудника миссии ОБСЕ — конечно же, очень печальное событие, но — "жизни людей равноценны". Тем не менее, отметил Павлив, в связи с этим инцидентом могут быть манипуляции, но в свете перспектив того или иного способа решения проблемы Донбасса (военного или мирного) это событие может послужить лишь поводом, не причиной.

Ранее первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что миссия решительно настроена продолжить работать в соответствии со своим мандатом и принимает меры для обеспечения безопасности своих патрулей в Донбассе. В свою очередь, глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что власти республики готовы принять дополнительные меры для обеспечения безопасности наблюдателей миссии ОБСЕ.