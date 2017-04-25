Подрыв авто ОБСЕ в Донбассе: РФ настаивает на быстром расследовании

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Россия будет настаивать на быстром и транспарентном расследовании инцидента с подрывом автомобиля сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине — в расследовании должны участвовать представители организации, контактной группы по Донбассу и Совместного центра координации и контроля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Будем настаивать на быстром, беспристрастном, транспарентном расследовании с участием и СММ, и контактной группы, и Совместного центра координации и контроля", — сказал Лавров, открывая встречу с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером.

В воскресенье патруль миссии ОБСЕ в составе двух автомашин подорвался на мине в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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