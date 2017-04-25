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    Подрыв машины ОБСЕ в Донбассе: патрули наблюдателей возобновили работу

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    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (208)

    (обновлено: )14
    Заместитель руководителя команды наблюдателей ОБСЕ в Луганской области Арне Далхауг сообщил, что введены определенные ограничения на время оценки ситуации.
    Автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Донбассе возобновили работу патрули луганской команды СММ ОБСЕ, сообщил на брифинге Арне Далхауг — заместитель руководителя команды наблюдателей организации в Луганской области.

    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Фото: OSCE/Curtis Budden
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    Ранее патруль миссии ОБСЕ в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб и двое были ранены. Сообщалось, что погибшим был гражданин Великобритании Джозеф Стоун. В понедельник тело погибшего наблюдателя передали на территорию, подконтрольную официальным властям.

    "В связи с трагическим происшествием вчера большинство патрулей Луганской мониторинговой команды были отменены. Сегодня мы возобновляем патрулирования, хотя мы ввели определенные ограничения на время оценки ситуации", — заявил Далхауг.

    Смотрите также: Кадры с места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ

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