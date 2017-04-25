Подрыв машины ОБСЕ в Донбассе: патрули наблюдателей возобновили работу

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Донбассе возобновили работу патрули луганской команды СММ ОБСЕ, сообщил на брифинге Арне Далхауг — заместитель руководителя команды наблюдателей организации в Луганской области.

Ранее патруль миссии ОБСЕ в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб и двое были ранены. Сообщалось, что погибшим был гражданин Великобритании Джозеф Стоун. В понедельник тело погибшего наблюдателя передали на территорию, подконтрольную официальным властям.

"В связи с трагическим происшествием вчера большинство патрулей Луганской мониторинговой команды были отменены. Сегодня мы возобновляем патрулирования, хотя мы ввели определенные ограничения на время оценки ситуации", — заявил Далхауг.

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