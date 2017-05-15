Климкин: после безвиза Украина должна идти к членству в ЕС

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. После получения безвизового режима с Евросоюзом Украина должна добиваться полноценного членства в объединении, сказал глава МИД Павел Климкин журналистам, общение которых транслировал телеканал "112 Украина".

"Я считаю, что это не повод, чтобы праздновать. Это повод для того, чтобы двигаться дальше. Я считаю, как и все украинцы, что целью Украины должно быть вступление в Европейский Союз", — сказал Климкин в понедельник в Брюсселе после встречи с главами МИД ЕС.

Он считает, что Украина должна подготовить четкий план приобретения членства в ЕС, который должен быть согласован с объединением.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий.

Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос. В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме.

Совет ЕС по иностранным делам утвердил окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.

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Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.