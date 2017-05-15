наверх
15.05.201715:31
Курсы валют НБУ
  • EUR28.790.00
  • USD26.470.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Климкин: после безвиза Украина должна идти к членству в ЕС

    Тема:

    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да" (405)

    (обновлено: )78
    Павел Климкин отметил, что получение безвизового режима является поводом для того, чтобы двигаться дальше. Целью Украины должно быть вступление в Европейский Союз, добавил министр.
    Павел Климкин
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. После получения безвизового режима с Евросоюзом Украина должна добиваться полноценного членства в объединении, сказал глава МИД Павел Климкин журналистам, общение которых транслировал телеканал "112 Украина".

    "Я считаю, что это не повод, чтобы праздновать. Это повод для того, чтобы двигаться дальше. Я считаю, как и все украинцы, что целью Украины должно быть вступление в Европейский Союз", — сказал Климкин в понедельник в Брюсселе после встречи с главами МИД ЕС.

    В Борисполе показали, как работает система проверки биометричесских паспортов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Плюсы и минусы. Эксперт о биометрическом паспорте и безвизе

    Он считает, что Украина должна подготовить четкий план приобретения членства в ЕС, который должен быть согласован с объединением.

    Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий.

    Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос. В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме.

    Совет ЕС по иностранным делам утвердил окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.

    Читайте также — Корнейчук: Трамп через Климкина передал жирный намек Порошенко

    Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Полиция Украины. Архивное фото
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском
    Фотожабы на Евровидение-2017
    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером
    Обстрел Авдеевки
    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей
    Петр Порошенко на пресс-конференции, 14 мая 2017
    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко