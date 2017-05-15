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15.05.201712:29
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    Политика

    Порошенко назвал безвиз преодолением последствий Переяславской Рады

    Тема:

    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да" (402)

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    Глава государства отметил, что безвизовый режим со странами ЕС — это преодоление последствий Переяславской Рады 1654 года, а также более глубокое привлечение Украины в общее европейское цивилизационное пространство.
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Скриншот с Youtube

    КИЕВ, 15 мая – РИА Новости Украина. Президент  Петр Порошенко заявил, что безвизовый режим со странами ЕС — это преодоление последствий Переяславской Рады 1654 года, написал глава государства в своем микроблоге в Twitter.

    "Это еще более глубокое привлечение Украины в общее европейское цивилизационное пространство", — отметил он.

    Совет ЕС по иностранным делам утвердил окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.

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    Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

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