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    Корнейчук: мелкие пакости Порошенко изрядно раздражают не только Запад

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    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым (43)

    (обновлено: )28541
    В Берлине и Вашингтоне прекрасно отдают себе отчет о сознательной провокации по срыву договоренностей Трампа-Меркель-Путина по Донбассу, которую устроил Порошенко, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    директор «Фонда гуманитарных стратегий Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

    В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

    политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина
    Корнейчук: Порошенко пошел ва-банк

    Блокировка социальных сетей вызвала достаточно резкую реакцию в мире: в частности, официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил, что санкции Украины в отношении российских СМИ не соответствуют европейским ценностям.

    "Мы очень внимательно и с некоторой озабоченностью приняли к сведению вчерашние новые санкции украинского правительства, украинского президента, а также СНБО в отношении России", — сказал Шефер.

    Помимо международных правозащитных организаций, главы Совета Европы, и МИД Германии, и Госдеп сделали Порошенко публичное предупреждение, что запрещение соцсетей — это наступление на конституционные права граждан, отметил на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    "Кстати, Госдеп еще для особо "непонимающих" в Киеве новость с критикой блокирования соцсетей запустил через подконтрольный "Голос Америки".

    Пока эти сигналы сделаны на уровне спикеров западных МЗС. То есть — в форме мягкого предупреждения и желания дать Порошенко шанс исправиться", — сообщил эксперт.

    Однако тут важно понимать: в Берлине и в Вашингтоне прекрасно отдают себе отчет о сознательной провокации по срыву договоренностей Трампа-Меркель-Путина по Донбассу, которую устроил Порошенко, уверен Корнейчук.

    "Запад все видит, все анализирует, все фиксирует. И мелкие пакости украинского президента их изрядно раздражают. А басни про борьбу с российской пропагандой под видом блокирования соцсетей или помощь Яндекса в российском наступлении Порошенко может рассказывать только украинцам. Те, может, и поверят…", — написал аналитик.

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