Корнейчук: мелкие пакости Порошенко изрядно раздражают не только Запад

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

Блокировка социальных сетей вызвала достаточно резкую реакцию в мире: в частности, официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил, что санкции Украины в отношении российских СМИ не соответствуют европейским ценностям.

"Мы очень внимательно и с некоторой озабоченностью приняли к сведению вчерашние новые санкции украинского правительства, украинского президента, а также СНБО в отношении России", — сказал Шефер.

Помимо международных правозащитных организаций, главы Совета Европы, и МИД Германии, и Госдеп сделали Порошенко публичное предупреждение, что запрещение соцсетей — это наступление на конституционные права граждан, отметил на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Кстати, Госдеп еще для особо "непонимающих" в Киеве новость с критикой блокирования соцсетей запустил через подконтрольный "Голос Америки".



Пока эти сигналы сделаны на уровне спикеров западных МЗС. То есть — в форме мягкого предупреждения и желания дать Порошенко шанс исправиться", — сообщил эксперт.

Однако тут важно понимать: в Берлине и в Вашингтоне прекрасно отдают себе отчет о сознательной провокации по срыву договоренностей Трампа-Меркель-Путина по Донбассу, которую устроил Порошенко, уверен Корнейчук.

"Запад все видит, все анализирует, все фиксирует. И мелкие пакости украинского президента их изрядно раздражают. А басни про борьбу с российской пропагандой под видом блокирования соцсетей или помощь Яндекса в российском наступлении Порошенко может рассказывать только украинцам. Те, может, и поверят…", — написал аналитик.

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