Порошенко и Таяни ждут вступления в силу Соглашения об ассоциации с Украиной

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. В среду после подписания решения о введении безвизового режима для украинцев президент Украины Петр Порошенко провел встречу с председателем Европарламента Антонио Таяни, сообщила в среду пресс-служба украинского главы государства.

По данным пресс-службы, стороны ожидают, что следующим решением станет вступление в силу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

"После церемонии подписания решения о введении Евросоюзом безвизового режима для украинских граждан президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Европарламента Антонио Таяни. Стороны выразили ожидания, что следующим этапным решением должно стать вступление в силу Соглашения об ассоциации", — говорится в сообщении.

Порошенко отметил важность поддержки Европарламентом сохранения санкционного режима против России.

В среду Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима для граждан Украины. Ожидается, что безвизовый режим начнет действовать с 11 июня.