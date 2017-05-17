Порошенко запрещает тех, кто поддерживал Майдан - рекламист

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Украинцам заблокируют доступ к некоторым социальным сетям. В частности, речь идет о "ВКонтакте" и "Одноклассники". Блокировка этих соцсетей связана с введением новых санкций против России.

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Именно в этом документе идет речь о блокировании доступа к некоторым соцсетям, и не только. Заблокируют также доступ к "Яндексу", Mail.Ru "РЕН ТВ", "НТВ плюс", РБК.ру, ТНТ и ряда других российских СМИ.

Последствия решения запретить доступ к сайтам прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы коммерческий директор международной рекламной сети Аdwisе Кирилл Сигида.

Доступ к интернет-ресурсам будет заблокирован?

— Я так понял из списка, который вы огласили, скорее всего, все, кроме поисковой страницы "Яндекса".

То есть "Яндекс" не будет заблокирован?

— По идее, да. Реализация очень сложная и почти невероятная. То есть я вам могу сразу спрогнозировать, что вся эта аудитория просто перейдет. Это специальные программы, которые анонимизируют вход в интернет. То есть люди будут дальше пользоваться ресурсами, которыми пользуются, только они будут вне зоны действия, например, контролирующих органов нашей страны.

Почему тогда эта схема работает только с "Яндекс"?

— Получается, да. Да, и собственно, "Яндексом" можно будет пользоваться через VPN всем остальным, все, что запрещено. Что, собственно, показал нам пример той же России, которая вводила запреты на протяжении года и мы знаем, что самый смешной запрет был на "Порнхаб", который в конце концов все-таки даже разрешен был на позапрошлой неделе. Поэтому все это борьба с ветряными мельницами. Очень непопулярные меры. Но самое главное, что мне хотелось бы донести от бизнеса, посыл какой от всего ІТ, дело в том, что тот же "Яндекс", в нем работают украинские ребята, я знаю хорошо команду, это люди, которые платят здесь налоги. Это служба "Яндекс-такси", которая конкурирует ценами и снижает гражданам Украины цены на поездки. Это экосистема. Это налогообложение. И я вам могу сказать, как один из лидеров ІТ-рынка Украины, с нами никто как всегда не посоветовался.

То есть вы имеете в виду, что пострадают многие?

— Это огромный пласт трафика, так называемые потоки информационные для рекламодателей украинских, которыми пользуются. Также рекламные компании украинские, которые точно также платят налоги, не могут распространять, потому что у них нет альтернативных источников. То есть, как всегда, государство что-то запрещает, но не дает никакой альтернативы. То есть у нас нет чего-то того, чем мы можем пользоваться. Мы все прекрасно знаем, что те же выходцы из "Вконтакте", Павел Дуров может организовать компанию в другой точке мира, под названием социальная сеть "Телеграмм", которой пользуется весь мир. И никто не может назвать эту компанию какой-то государственной. Попав в интернет, она не может иметь принадлежность к какой-либо стране, будь то агрессор или не важно, кто это. Когда пользователь дает доверие этой программе, он же пользуется не потому что она российская, а потому что ему удобно, и потому что он может читать там украинские книги, слушать украинскую музыку, что касательно "Вконтакте". Ведь все же знают, что весь прорыв украинской музыки произошел с этой площадки, потому что там музыка распространяется бесплатно и очень быстро. И сейчас мы результаты развития музыки "Вконтакте" слушаем на радиоприемниках, массивный кластер украинской музыки, которая теперь там. Поэтому нужно думать, смотреть причины, следствия. И естественно, как всегда, принимаются решения, не связавшись ни с бизнесом, ни сделав опрос социальный, ни проведя никаких работ. А мы, получается, просыпаемся и становимся перед фактом.

И получается так, что если можно обойти этот запрет, то от этого решения только негативные последствия? РИА Новости Украина коллаж Новый виток цензуры. В Украине запретили российские соцсети и СМИ

— Однозначно. Я читаю ленту с утра Facebook, и в моей ленте ІТ-лидеры, то есть те, которые в принципе, и многие, и все из них и поддерживали украинское развитие и все вкладывают в украинские стартапы, и помогали Майдану, и у всех непонимание. Я приведу один пример. Существует в этом списке программа "1С Бухгалтерия". Ее все знают. Ей, наверное, уже лет 15-20. Это уникальный продукт, который помогает предпринимателям вести легко бухгалтерию. Соответственно, у нас получается "1С Бухгалтерия" незаменима на данный момент. Теперь контролирующие органы страны смогут на основании этого документа заходить в любую компанию и проводить там какие-либо обыски без основания, на основании того, что стоит как бы запрещенная программа. Это очень глупо.

Подростки слушали музыку "Вконтакте", а сейчас как с этим запретом будет дальше? Среднестатистический пользователь этой социальной сети сможет ею пользоваться и дальше?

— Это очень хороший вопрос. Потому что мы будем за этим следить. Потому что у взрослых людей есть один-два доллара на VPN, он все-таки не бесплатный, эти программы, то у школьника таких, может быть, денег нет. И карточки нет, которой он может его оплатить. То я думаю, что будут создаваться порталы с музыкой. То есть новые. Сейчас происходит генерация новых порталов, которые будут складывать музыку, фильмы. Но мы же все помним, к чему привело закрытие ех.ua. Это тот же был альтернативный украинский продукт, на котором лежала та же музыка, огромное количество украинского контента, который закрыли. То есть мы закрываем и российские, и наши внутренние ресурсы, украинские. И получается, что мы действуем методами тех, кого осуждаем. То есть я сегодня посмотрел статистику, и понял, что в список стран, которые используют методы блокировки каких-либо сайтов входят Иран, Северная Корея, Россия, то есть список не самый демократичный.

Когда украинцам заблокируют доступ ко всем этим ресурсам?

— Думаю это будет длительный процесс. То есть сегодня заблокируют, скорее всего, основные домены к вечеру. То есть кто будет заходить, грубо говоря, с "гугла", из поисковиков и из приложений. И потом в течение месяца-двух, в принципе, заблокировать не будет проблемой. То есть какие-то технические работы. Хотя, я как специалист ІТ, могу сказать, что это опять же финансовые траты государства. То есть налогоплательщиков. То есть на блокировку будут тратиться суммы и очень интересно было узнать, какого объема, сколько мы за это платим. Никогда об этом не говорят. А еще сегодня у нас парадоксальная вещь. Весь интернет просто смеется над тем, что под указом президента на основной странице внизу предлагается расширить эту информацию "Вконтакте" и "Одноклассниках". Это очень смешно. Это называется парадокс нашей власти. Мне действительно непонятно. Мы должны быть альтернативой. Украина сейчас — это ІТ-центр Европы. И я полностью отвечаю за эти слова. К нам приезжают из Белоруссии по причине несвободы. К нам приезжают специалисты из России. К нам приезжают специалисты из Израиля. У нас шикарный кластер. Это индустрия, которая платит огромные колоссальное количество налогов. И все-таки идет давление постоянно. Мы очень разочарованы и понимаем общество, что это очередной намек к какому-то переезду. Но в чем смысл, если мы делаем то, что нам хочется, здесь.

Ранее эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко заявил, что игры с санкциями закончатся еще одной большой дыркой государственном бюджете Украины.