Новые санкции Украины затрагивают свободу СМИ - МИД Германии

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Санкции Украины в отношении российских СМИ не соответствуют европейским ценностям, заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер на брифинге в среду.

"Мы очень внимательно и с некоторой озабоченностью приняли к сведению вчерашние новые санкции украинского правительства, украинского президента, а также СНБО в отношении России", — сказал Шефер, добавив, что "многое из того, что принято в отношении сферы СМИ… вызывает у нас вопросы в области свободы прессы и СМИ".

Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В указе отмечается, что он вступает в силу со дня его опубликования. В среду данный указ президента был опубликован в правительственной газете, 17 мая он вступил в силу.

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