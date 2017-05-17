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    Новые санкции Украины затрагивают свободу СМИ - МИД Германии

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (566)

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    Как сообщил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, "многое из того, что принято в отношении сферы СМИ… вызывает вопросы в области свободы прессы и СМИ".
    Флаг Германии
    Associated Press Jens Meyer

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Санкции Украины в отношении российских СМИ не соответствуют европейским ценностям, заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер на брифинге в среду.

    УНИАН
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    "Мы очень внимательно и с некоторой озабоченностью приняли к сведению вчерашние новые санкции украинского правительства, украинского президента, а также СНБО в отношении России", — сказал Шефер, добавив, что "многое из того, что принято в отношении сферы СМИ… вызывает у нас вопросы в области свободы прессы и СМИ".

    Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

    В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В указе отмечается, что он вступает в силу со дня его опубликования. В среду данный указ президента был опубликован в правительственной газете, 17 мая он вступил в силу.

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