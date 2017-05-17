наверх
17.05.201715:53
Курсы валют НБУ
  • EUR29.23+ 0.19
  • USD26.43- 0.04
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Корнейчук: Порошенко пошел ва-банк

    Тема:

    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (566)

    (обновлено: )48551
    Главная цель Порошенко - сорвать выполнение минских соглашений, и он готов применить самые подлые методы, чтобы удержаться при власти, уверен политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    За минувшие две недели власть предприняла целый ряд резонансных шагов в сфере гуманитарной политики. По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, это "русофобская политтехнология, которую Порошенко применил с начала мая (попытка отменить 9 мая, запрет российских соцсетей, запрет георгиевской ленточки и законы-страшилки против УПЦ МП)".

    соцсети
    Без "ВКонтакте" и "Одноклассников". Сеть взорвали фотожабы

    Эксперт на своей странице в Facebook предложил комплексно проанализировать "стратегию Порошенко".

    "1) Главная цель — сорвать выполнение Минских соглашений.

    Зимняя провокация Порошенко с угольной блокадой Донбасс — это был первый шаг. Сейчас сделан второй шаг — испугать жителей Донбасса русофобской Украиной,в которую их хотя вернуть с помощью "Минска". А значит, даже если Кремль и даст команду сепаратистам выполнять Соглашения, уже в самом Донбассе люди выступят против реинтеграцию в Украину.

    2) Порошенко четко определился со своим электоратом на президентских выборах.

    Это будет Запад и Центр Украины, которые, по задумке Банковой, должны поддерживать все антироссийские меры. Иными словами, предвыборная стратегия Банковой будет строится на разделение украинцев на людей первого и второго сорта.

    3) Никаких досрочных парламентских выборов осенью 2017-го не будет.

    Иначе бы не было столь резких антироссийских движений (а по сути — ограничивающих самих украинцев), которые сплотили против Порошенко большую часть страны. Будет использована та же технология, как и с повышением тарифов в 10 раз. Смолчали — и приняли, как данность. А к президентским выборам — уже неактуально, чтобы мобилизировать людей против Порошенко.

    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque
    О чем говорят в мире: скандал вокруг Трампа, санкции Украины против РФ

    4) Порошенко четко показал: он не намерен без боя отдавать власть в стране.

    Это вам не Ющенко и не Янукович. Порошенко применит любые самые подлые методы для того, чтобы удержаться при власти. Причем это сигнал, как Тимошенко, так и Западу.

    5) Война будет продолжаться столько, сколько Порошенко будет находится при власти.

    Поскольку она выполняет ключевые функции для власти: позволяет воровать миллиарды, держит на фронте десятки тысяч недовольных людей с оружием, на нее можно списать диктатуру и ценузуру в стране. Плюс — ни в коем случае Донбасс с антипорошенковскими голосами не должен получить возможность голосовать.

    Сейчас, понимая, что терять нечего, Порошенко пошел ва-банк. Или он устанавливает в стране диктатуру и показывает себя сильным внутри страны и перед Западом, или начинается падение его власти даже раньше 2019 года…", — написал Корнейчук.

    Читайте также: Война с церковью в состоянии взорвать Украину

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Санкции в отношении российских интернет-ресурсов и соцсетей
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Ветераны в Днепре. Архивное фото
    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Андрей Артеменко
    Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    Граната РГД. Архивное фото
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском