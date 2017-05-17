Корнейчук: Порошенко пошел ва-банк

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

За минувшие две недели власть предприняла целый ряд резонансных шагов в сфере гуманитарной политики. По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, это "русофобская политтехнология, которую Порошенко применил с начала мая (попытка отменить 9 мая, запрет российских соцсетей, запрет георгиевской ленточки и законы-страшилки против УПЦ МП)".

Эксперт на своей странице в Facebook предложил комплексно проанализировать "стратегию Порошенко".

"1) Главная цель — сорвать выполнение Минских соглашений.

Зимняя провокация Порошенко с угольной блокадой Донбасс — это был первый шаг. Сейчас сделан второй шаг — испугать жителей Донбасса русофобской Украиной,в которую их хотя вернуть с помощью "Минска". А значит, даже если Кремль и даст команду сепаратистам выполнять Соглашения, уже в самом Донбассе люди выступят против реинтеграцию в Украину.

2) Порошенко четко определился со своим электоратом на президентских выборах.

Это будет Запад и Центр Украины, которые, по задумке Банковой, должны поддерживать все антироссийские меры. Иными словами, предвыборная стратегия Банковой будет строится на разделение украинцев на людей первого и второго сорта.

3) Никаких досрочных парламентских выборов осенью 2017-го не будет.

Иначе бы не было столь резких антироссийских движений (а по сути — ограничивающих самих украинцев), которые сплотили против Порошенко большую часть страны. Будет использована та же технология, как и с повышением тарифов в 10 раз. Смолчали — и приняли, как данность. А к президентским выборам — уже неактуально, чтобы мобилизировать людей против Порошенко.

4) Порошенко четко показал: он не намерен без боя отдавать власть в стране.

Это вам не Ющенко и не Янукович. Порошенко применит любые самые подлые методы для того, чтобы удержаться при власти. Причем это сигнал, как Тимошенко, так и Западу.

5) Война будет продолжаться столько, сколько Порошенко будет находится при власти.

Поскольку она выполняет ключевые функции для власти: позволяет воровать миллиарды, держит на фронте десятки тысяч недовольных людей с оружием, на нее можно списать диктатуру и ценузуру в стране. Плюс — ни в коем случае Донбасс с антипорошенковскими голосами не должен получить возможность голосовать.

Сейчас, понимая, что терять нечего, Порошенко пошел ва-банк. Или он устанавливает в стране диктатуру и показывает себя сильным внутри страны и перед Западом, или начинается падение его власти даже раньше 2019 года…", — написал Корнейчук.

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