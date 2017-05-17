Война с церковью в состоянии взорвать Украину

Николай Лаврентьев, РИА Новости

Хоть сообщения о желании власти утвердить в ближайший четверг антицерковные законы появились только в категории "слухи", общественность уже бьет тревогу. О том, к чему может привести принятие скандальной инициативы говорят не только в церкви, но и те, кого принято называть лидерами общественного мнения.

История не учит

Подав на рассмотрение Верховной Рады, мягко говоря, противоречивые законодательные инициативы, депутаты вряд ли ожидали, что их выходки встретят такую бурную реакцию. Но привычка совать свой патриотический нос во все сферы жизни простого украинца рискует вылезти политикам боком. Как считает политолог, директор фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко, церковь и государство должны не вмешиваться в работу друг друга, а мирно сосуществовать,

"Руководство страны, похоже, решило превзойти известные активным вмешательством в церковные дела власти СССР и пойти по пути Петра Первого, который ликвидировав патриархат, создал подчиненный власти Священный Синод. В церкви существует своя иерархия и церковь, а не государство должны определять, кто должен править службу в том или ином храме. Церковь является объединением граждан, но никак не государственным агентством или департаментом. Это — общественная структура и она не может подпадать под определение "управляется страной-агрессором", — говорит политолог.

По его словам, история ничему не учит наших депутатов, ведь на сегодняшний день именно Украинская Православная Церковь является единственным институтом, объединяющим всю страну.

"УПЦ остается единственным институтом, который объединяет со всей Украиной и неподконтрольные территории Донбасса и даже Крым", — объясняет Бондаренко. "Например, храмы на полуострове не переподчинялись другой стране и остаются верными Украине и УПЦ. А антицерковными законопроектами депутаты хотят разорвать единую пуповину, которая соединяет наше государство. Такая риторика Верховной Рады абсолютно непонятна. При постоянных призывах к объединению, они хотят уничтожить единственный объединяющий фактор".

Пиар на церкви

Зачем власти в срочном порядке понадобилось принимать законы, регулирующие жизнь церкви объясняет политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Мы наблюдаем возвращение к Средневековью, когда власть банально собралась управлять религиозной сферой", — говорит эксперт. "Идейные вдохновители законопроектов, являясь при этом прихожанами других конфессий, не понимают, что то, что они пытаются сделать законом, может вернуться к ним бумерангом. Эти люди, скорее всего, заинтересованы в разжигании религиозной войны. Кроме того, политики банально пиарится на этой теме".

По мнению Бортника, принятие законов Радой станет сильнейшим фактором дестабилизации в обществе.

"Государство нарушает закон по трем ключевым параметрам. Первое — вмешивается в деятельность религиозных организаций, что запрещено во всем мире. Второе — дискриминирует одну из конфессий. Третье — грубо нарушает права граждан, которые создают собой эту религиозную институцию. Не сомневаюсь, что этот скандальный вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании в ПАСЕ, ведь Ассамблея уже осуждала политику Украины в этом направлении. Это серьезно отобразится на всех рейтингах страны в мире. Это путь в никуда", — подытожил он.

Странное рвение

Свою оценку происходящему дал и религиозный эксперт, кандидат философских наук и председатель Госкомитета Украины по делам национальностей и религий в 2009-2010 годах Юрий Решетников. По его словам, действующая власть намерена подорвать конституционную слаженность и разжечь межрелигиозный конфликт.

"После принятия скандальных законопроектов может "взорваться" вся Украина. Кому это выгодно? Точно не украинским гражданам. Власть хочет создать "правильные" и "менее правильные" церковные организации. Это при том, что монастыри УПЦ регулярно принимают у себя переселенцев, а сама церковь тоннами присылает гуманитарную помощь в зоны проведения АТО. И при этом некоторые политиканы собираются придать этой церкви дискриминационный статус. Но нельзя построить свободную европейскую страну коммунистическими средствами и с таким ярым рвением", — считает Решетников.

Религиозные репрессии

Не удивительно, что скандальные инициативы власти, мягко говоря, не обрадовали представителей Украинской православной церкви. Так, глава Синодального информационно-просветительского отдела епископ Климент (Вечеря) убежден, что дискриминация и репрессивные меры касательно УПЦ — это репрессии не только против самой Церкви, но и против сотен тысяч верующих,

"Всего за два дня верующие по всей стране собрали около трехсот тысяч подписей против антицерковных законопроектов. Они будут переданы депутатам, чтобы напомнить им, что они должны отстаивать интересы своих граждан, а не сознательно идти против них. Иначе депутаты навлекут гнев Божий на наше государство. Историей уже подтверждено, чем это может вылиться для целого народа. К слову, политики задумали принятие таких неоднозначных вещей как раз годовщину столетия начала крупных религиозных репрессий", — говорит епископ.

По его словам, закон, по которому руководство церкви будет назначаться государством, открывает двери масштабной коррупции.

"Мы постоянно слышим о борьбе с коррупцией, которая пронизывает все сферы нашего общества. Но при этом политики требуют принятия законопроекта, в котором абсолютно выборочно и без какой-либо конкретики, предлагают выбирать священослужителей на те или иные места служения. Зная, как работают наши чиновники, могу сказать, что в законопроект уже сейчас закладывается коррупционная составляющая", — резюмировал он.