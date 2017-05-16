Новый виток цензуры. В Украине запретили российские соцсети и СМИ

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Новые санкции

Украина ввела на три года санкции в отношении российских соцсетей и ряда крупнейших СМИ, среди которых МИА "Россия сегодня".

Президент Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций.

"Согласно статье 5 закона Украины "О санкциях", Совет национальной безопасности и обороны Украины решил поддержать предложения о продлении и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), внесенные кабинетом министров Украины, Службой безопасности Украины и Нацбанком Украины", — говорится в указе президента, который вступает в силу с сегодняшнего дня.

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Экономические санкции (блокирование активов, запрет на транзакции и вещание) введены против МИА "Россия сегодня", телеканалов "Звезда" и ТВЦ, Нашего радио, НТВ плюс, РенТВ, РБК, ТНТ, РЕН, ОТР.

В списке оказались и некоторые депутаты российской Госдумы, в частности Алексей Журавлев ("Единая Россия"), Владимир Родин, Владимир Бессонов, Александр Куликов (КПРФ), Алексей Диденко (ЛДПР), Михаил Брячак и Олег Пахалков ("Справедливая Россия"). Им запретили въезд на Украину сроком на год.

Среди санкций указано блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Всего в санкционный список вошли 468 организаций и 1228 физических лиц. Срок действий санкций в отношении упомянутых компаний — три года, а для физических лиц — один год, три года, пять лет и бессрочно.

Также новыми санкциями предусмотрено блокирование доступа к соцсетям Вконтакте, Одноклассники, а также сервисам "Яндекса", кроме главной страницы поисковика.

Доступ к соцсетям заблокирован в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Провайдеры также должны будут заблокировать доступ к самому сайту Mail.ru.

Блокированы также будут сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

Пока все вышеперечисленные сайты, попадающие под запрет, работают.

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сказал 112.ua, что ответственные службы, киберполиция, СБУ, Госспецсвязь, будут координировать свои действия по контролю за выполнением решения СНБО.

Накануне Глава МИД Павел Климкин заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза поддержали продление санкций против России. "Мы говорили о том, каким образом мы должны отреагировать на последние действия России в оккупированном Донбассе, мы говорили о том, каким образом мы должны реагировать на последнее ухудшение ситуации с безопасностью, на гибель мирных граждан", — заявил он.

Уже не впервой

Ранее в феврале 2017 года советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк предлагал запретить в Украине российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники". По его словам, в этих соцсетях больше всего распространяется антиукраинского контента. Однако тогда нашлось немало противников такой инициативы.

Украина впервые ввела санкции против российских физлиц и компаний в сентябре 2015 года. Под разные виды ограничительных мер (от запрета на въезд в страну до ареста имущества) попали 388 человек и 105 компаний.

В конце августа 2016 года действие санкций продлили, дополнив список еще 250 физическими и 46 юридическими лицами.

Осенью 2016-го Киев вновь расширил список, а также ввел санкции против российских платежных систем.

В марте 2017 года Украина ввела санкции на год против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им был запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

По материалам из открытых источников интернет