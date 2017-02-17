А вы поддерживаете запрет ВК и "Одноклассники"?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украине необходимо запретить российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники". Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. По его словам, в этих соцсетях больше всего распространяется антиукраинского контента. При этом Шкиряк полагает, что такую инициативу должно поддержать Министерство образования Украины и вести разъяснительную работу по этим соцсетям.

Инициативу советника Авакова поддержали многие украинцы все в тех же соцсетях: "Вот как ни крути а Зорян в принципе прав", "надо срочно делать национальную сеть…". Нашлось немало противников такой инициативы, и только немногие озвучили весьма актуальные в связи с этим вопросы: "Но что делать с тысячами молодых Украинская из сферы IT которые зарабатывают с помощью собственного небольшого бизнеса в ВК: имеют свои украинские и достаточно патриотические группы в которых зарабатывают на рекламе, разрабатывают игры для ПК и другой софт…".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook