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    Аналитика и комментарии

    А вы поддерживаете запрет ВК и "Одноклассники"?

    (обновлено: )28714
    Советник главы МВД Зорян Шкиряк предложил заблокировать российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Неподходящий там контент, говорит Шкиряк, - не патриотичный. Как отреагировали на такую новость украинцы в "правильных" соцсетях?
    Социальная сеть ВКонтакте
    RIA News

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Украине необходимо запретить российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники". Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. По его словам, в этих соцсетях больше всего распространяется антиукраинского контента. При этом Шкиряк полагает, что такую инициативу должно поддержать Министерство образования Украины и вести разъяснительную работу по этим соцсетям.

    Инициативу советника Авакова поддержали многие украинцы все в тех же соцсетях: "Вот как ни крути а Зорян в принципе прав", "надо срочно делать национальную сеть…". Нашлось немало противников такой инициативы, и только немногие озвучили весьма актуальные в связи с этим вопросы: "Но что делать с тысячами молодых Украинская из сферы IT которые зарабатывают с помощью собственного небольшого бизнеса в ВК: имеют свои украинские и достаточно патриотические группы в которых зарабатывают на рекламе, разрабатывают игры для ПК и другой софт…".    

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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