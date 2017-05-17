О чем говорят в мире: скандал вокруг Трампа, санкции Украины против РФ

РИА Новости Украина

Трамп просил Коми прекратить расследование против Флинна

Газета New York Times выступила во вторник с утверждением, что президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, Белый дом это отрицает.

По данным газеты, Коми утверждает, что на встрече в феврале Трамп предлагал ему "выбросить из головы" дело Флинна. По заявлению газеты, Коми записал эти слова Трампа в специальном меморандуме, поскольку был поражен его словами. Согласно записке Коми, Трамп сказал ему, что Флинн не сделал ничего плохого.

"Хотя президент неоднократно выражал свое мнение, что генерал Флинн — достойный человек, который служил нашей стране и защищал ее, президент, тем не менее, никогда не просил господина Коми или кого-либо другого прекратить какое-либо расследование, включая расследование против генерала Флинна", — говорится в ответном заявлении Белого дома.

Трамп уволил Коми на прошлой неделе, заявив, что тот не способен выполнять свои обязанности.

Украина запретила доступ к ряду российских соцсетей

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продление и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. Об этом пишут многие мировые издания, среди них Washington Post, Washington Times, Telegraph, Guardian, Deutsche Welle и другие.

Как отмечает газета Deutsche Welle, это очередной шаг Украины разорвать связь с Россией. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ограничительные меры также ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

В свою очередь газета Washington Post пишет, что некоторые украинские чиновники, в особенности из министерства внутренних дел страны, призывали к запрету соцсети "Вконтакте", поскольку она помогала продвигать "российскую пропаганду". По данным газеты Telegraph, некоторые украинские чиновники считают это мерой национальной безопасности.

"Полное право" Трампа делиться информацией c РФ

Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что имел полное право делиться c РФ информацией в ходе переговоров. Об этом заявлении Трампа пишут почти все мировые СМИ, среди них Hill, USA Today, New York Times, Guardian, Telegraph, Huffington Post и многие другие.

"Как президент я хотел поделиться с Россией (на открыто заявленной встрече Белого дома), на что имел полное право, данными о терроризме и безопасности авиаполетов. Плюс я хочу, чтобы Россия значительно усилила свою борьбу против ИГ и терроризма", — написал Трамп.

По данным издания New York Times, советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Трамп делился "только подходящей информацией, соответствующей цели переговоров". Как отмечает газета Wall Street Journal, вот уже второй раз за две недели президент использовал свой аккаунт в Twitter, чтобы подорвать комментарии своих старших помощников.

Источник секретных данных Трампа Sean Spicer / Twitter Шум на весь мир: "секреты" Трампа и Лаврова

Президент США Дональд Трамп поделился в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым разведывательной информацией, полученной от Израиля, пишет New York Times со ссылкой на источники.

"Секретная разведывательная информация, которую Трамп раскрыл в ходе встречи на прошлой неделе с российскими официальными лицами в Белом доме, была предоставлена Израилем", — сообщает издание со ссылкой на действующих и отставных официальных лиц США, знакомых с тем, каким образом США была получена информация.

Посол Израиля в США Рон Дермер сообщил New York Times, что страны продолжат тесное сотрудничество по борьбе с терроризмом.

"Израиль полностью доверяет отношениям с США в сфере обмена разведывательной информацией", — сказал посол, добавив, что ждет "углубления" данного сотрудничества при президенте Трампе.

Серьги рекордной стоимостью в $57 млн ушли с молотка на аукционе в Женеве

Бриллиантовые серьги были проданы на аукционе дома Sotheby's в Женеве за рекордные 57 миллионов долларов, пишут зарубежные СМИ (Forbes, Washington Post, Telegraph и другие).

Серьги выполнены в форме капли, одна из них сделана из голубого бриллианта, а вторая из розового. Серьги были представлены как два отдельных лота, раньше эти бриллианты были частями одного кольца. Серьги приобрел анонимный покупатель из Азии.

"Божественные бриллианты-близнецы — один розовый и другой голубой — идеально соответствуют друг другу в размере, огранке и тональности", — приводит газета Telegraph описание с сайта аукционного дома.

Сережка из голубого бриллианта под названием "Apollo Blue" была продана больше, чем за 42 миллиона долларов. Вес этого бриллианта составляет более 14,5 карат. Отмечается, что это самый крупный бриллиант в этой категории, когда-либо представленный на аукционе. Сережка из розового бриллианта "Artemis Pink" была продана почти за 15,4 миллиона долларов. Вес этого бриллианта составляет 16 карат.

"Бриллианты Apollo и Artemis будут звездами наших майских торгов в Женеве — безусловно наиболее значимой парой сережек, когда-либо представленных на аукционе", — приводит издание Forbes слова председателя международного подразделения аукционного дома по драгоценностям Дэвида Беннетта.