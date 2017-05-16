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    Трамп раскрыл Лаврову секретные данные, полученные от Израиля - СМИ

    (обновлено: )38210
    По данным СМИ, "секретная разведывательная информация, которую Трамп раскрыл в ходе встречи на прошлой неделе с российскими официальными лицами в Белом доме, была предоставлена Израилем".
    Избранный президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал разведывательную информацию, которую получил от Израиля. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

    Телефонные переговоры Дональда Трампа
    Sean Spicer / Twitter
    Шум на весь мир: "секреты" Трампа и Лаврова

    "Секретная разведывательная информация, которую Трамп раскрыл в ходе встречи на прошлой неделе с российскими официальными лицами в Белом доме, была предоставлена Израилем", — сообщает издание со ссылкой на действующих и отставных официальных лиц США, знакомых с тех, каким образом США была получена информация.

    Посол Израиля в США Рон Дермер сообщил New York Times, что страны продолжат тесное сотрудничество по борьбе с терроризмом. "Израиль полностью доверяет отношениям с США в сфере обмена разведывательной информацией", — сказал посол, добавив, что ждет "углубления" данного сотрудничества при президенте Трампе.

    Ранее газета Washington Post выступила с утверждением, что Трамп на прошлой неделе поделился с Лавровым на встрече в Белом доме сверхсекретной информацией о группировке ИГ. СМИ США предполагают, что речь могла идти об угрозе терактов на самолетах.

    Трамп как верховный главнокомандующий имеет право рассекречивать любую информацию, но его критики утверждают, что возможная передача сведений России может повредить отношениям США с союзниками, от которых Вашингтон получил эти сведения.

    Cам Трамп заявил, что имел полное право делиться c РФ информацией в ходе переговоров. По словам Трампа, он хотел поделиться с Россией данными о терроризме и безопасности авиаполетов. Кроме того, Трамп заявил, что хотел добиться от России усиления борьбы с терроризмом.

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