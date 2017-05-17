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    Комитет сената по разведке запросил документы о встрече Трампа и Лаврова

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    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым (39)

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    Дональд Трамп как верховный главнокомандующий имеет право рассекречивать любую информацию, но его критики утверждают, что возможная передача сведений России может повредить отношениям США с союзниками.
    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Комитет сената США по разведке запросил документы о встрече президента Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на прошлой неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на комитет.

    Другой источник сообщил агентству, что в сенате запросили также заметки, которые могли быть сделаны в ходе встречи.

    Телефонные переговоры Дональда Трампа
    Sean Spicer / Twitter
    Шум на весь мир: "секреты" Трампа и Лаврова

    Ранее газета Washington Post выступила с утверждением, что Трамп на прошлой неделе поделился с Лавровым на встрече в Белом доме сверхсекретной информацией о террористической группировке ИГ. СМИ США предполагают, что речь могла идти об угрозе терактов на самолетах. В Белом доме назвали публикацию лживой. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что на встрече обсуждались "общие усилия и угрозы, связанные с терроризмом".

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    Трамп как верховный главнокомандующий имеет право рассекречивать любую информацию, но его критики утверждают, что возможная передача сведений России может повредить отношениям США с союзниками, от которых Вашингтон получил эти сведения.

    Cам Трамп заявил, что имел полное право делиться c РФ информацией в ходе переговоров. По словам Трампа, он хотел поделиться с Россией данными о терроризме и безопасности авиаполетов. Кроме того, Трамп заявил, что хотел добиться от России усиления борьбы с терроризмом.

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