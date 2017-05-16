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    Телеведущую Гилфойл рассматривают в качестве пресс-секретаря Трампа - СМИ

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (243)

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    Кимберли Гилфойл, которой 48 лет, работала прокурором, а сейчас выступает одной из пяти ведущих передачи The Five на телеканале Fox News.
    Дональд Трамп
    Кадр из видео с сайта politico.com

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Ведущая канала Fox News и экс-прокурор Кимберли Гилфойл заявила газете Mercury News, что ее кандидатуру рассматривают на пост пресс-секретаря президента США вместо Шона Спайсера.

    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Украинское фото
    Пресс-конференция Порошенко: главные тезисы

    "Я патриот, для меня было бы честью служить стране. Думаю, это была бы потрясающая работа. Эта работа представляет свои вызовы, чтобы занять эту должность, нужно быть очень упорным и сосредоточенным человеком, замечательным в общении, с глубокими знаниями", — сказала Гилфойл, дав понять, что все эти качества у нее уже есть.

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    Гилфойл, которой 48 лет, работала прокурором, а сейчас выступает одной из пяти ведущих передачи The Five на телеканале Fox News.

    variety.com
    Кимберли Гилфойл

    Слухи об отставке Спайсера ходят с прошлой недели — источники американских СМИ утверждают, что президент Дональд Трамп недоволен своим пресс-секретарем.

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