Телеведущую Гилфойл рассматривают в качестве пресс-секретаря Трампа - СМИ

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Ведущая канала Fox News и экс-прокурор Кимберли Гилфойл заявила газете Mercury News, что ее кандидатуру рассматривают на пост пресс-секретаря президента США вместо Шона Спайсера.

"Я патриот, для меня было бы честью служить стране. Думаю, это была бы потрясающая работа. Эта работа представляет свои вызовы, чтобы занять эту должность, нужно быть очень упорным и сосредоточенным человеком, замечательным в общении, с глубокими знаниями", — сказала Гилфойл, дав понять, что все эти качества у нее уже есть.

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Гилфойл, которой 48 лет, работала прокурором, а сейчас выступает одной из пяти ведущих передачи The Five на телеканале Fox News.

variety.com Кимберли Гилфойл

Слухи об отставке Спайсера ходят с прошлой недели — источники американских СМИ утверждают, что президент Дональд Трамп недоволен своим пресс-секретарем.