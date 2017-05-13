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    Трамп подумывает об увольнении своего пресс-секретаря Спайсера - СМИ

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (241)

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    Источники в Белом доме отмечают, что перестановки, запланированные Дональдом Трампом, могут коснуться гораздо большего числа людей, отвечающих за коммуникации.
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп планирует перестановки в Белом Доме среди сотрудников, связанных с коммуникациями, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в администрации.

    По данным газеты, Трамп подумывает об увольнении своего пресс-секретаря Шона Спайсера. Однако, по данным источника, перестановки могут коснуться гораздо большего числа людей. Кого именно затронут изменения, источники не уточнили.

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    Как сообщается, Спайсер пока никак не прокомментировал данную информацию.

    Ранее Трамп предложил отказаться от брифингов для СМИ и заменить их рассылкой журналистам письменных ответов на вопросы, чтобы исключить искажения в сообщениях СМИ.

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