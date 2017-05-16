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    Зарубежье

    О чем пишут в мире: Трамп проговорился, новый премьер Франции

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    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым (37)

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    Трамп якобы поделился секретной информацией с РФ, госдеп опубликовал новый доклад о "преступлениях режима Асада", во Франции - новый премьер-министр, в Мексике убили известного журналиста и писателя.
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    РИА Новости Украина

    Трамп поделился секретами с Россией

    Американская газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп поделился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на встрече в Белом доме на прошлой неделе сверхсекретной информацией о террористической группировке "Исламское государство"(ИГ). В ответ на это заявление Белый дом назвал эту публикацию лживой.

    Дональд Трамп
    REUTERS Jake Parrish
    The Wall Street Journal: Трамп – миротворец?

    Оппозиционные демократы обрушились с критикой на президента США Дональда Трампа после публикации.

    "Было бы просто немыслимо, что президент позволил бы себе чему-нибудь подобному выйти в свет", — цитирует газета Wall Street Journal члена юридического комитета Сената Патрика Лихи.

    Однако советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер опроверг сообщение WP.

    "Я там присутствовал, этого не было", — приводит его слова издание New York Times.

    Новые "преступления режима Асада"

    Госдепартамент США в понедельник опубликовал новый доклад о "преступлениях режима (президента Башара) Асада" в Сирии. Об этом написали многие мировые СМИ (Washington Post, Wall Street Journal, Telegraph и другие издания).

    Как пишет газета Washington Post, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Стюарт Джонс на брифинге заявил, что за последние шесть с лишним лет гражданской войны власти Сирии совершили "многочисленные нарушения норм международного права, включая нормы о ведении вооруженных конфликтов и права человека". Он также заявил, что власти Сирии устроили в тюрьме Седная крематорий.

    "Мы полагаем, что строительство крематория — это попытка скрыть масштабы массовых убийств, которые имеют место в тюрьме Седная", — цитирует WP Джонса.

    Газета Telegraph, комментируя заявление Джонсона, написала, что правительство Асада "опустилось до нового уровня развращенности".

    Новый премьер Франции

    Французские издания на первых полосах сообщают о назначении новым президентом Франции Эммануэлем Макроном на пост премьер-министра страны мэра города Гавр 46-летнего республиканца Эдуара Филиппа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Франции Эдуар Филипп
    LOIC VENANCE / AFP
    Назначение по-французски: Макрон = Олланд + Жюппе

    "Первое решение эры Макрона может изменить политические ряды", — пишет газета Figaro.

    "Назначение Эдуара Филиппа на пост премьер-министра продолжает операцию по обновлению, которую хотел и воплотил Эммануэль Макрон", — пишет, в свою очередь, Monde.

    Газета также отмечает, что Филипп мало известен широкой публике и поэтому представляется новым лицом во французской политике.

    Очередной журналист убит в Мексике

    Испаноязычные издания Pais, Telegrafo, Colombiano, Nacion и другие сообщили, что известный писатель и журналист Хавьер Вальдес, освещавший тему наркопреступности, был убит в понедельник в городе Кулиакан мексиканского штата Синалоа.

    Убит он был в главном городе Синалоа, который считается вотчиной одноименного картеля, глава которого Хоакин Гусман Лоэра в начале года был экстрадирован в США.

    По информации газеты Nacional, журналиста расстреляли прямо на одной из улиц города рядом с офисом информационного портала Riodoce, который был основан Вальдесом. Журналист скончался на месте.

    Испанское издание Pais отмечает, что это был шестой по счету журналист, который был убит в течение года в Мексике. Также издание отмечает, что за год не было задержано ни одного ответственного за убийства журналистов. Газета Эквадора Telegrafo добавляет, что в своей последней книге Вальдес отметил, что быть журналистом значит "быть частью черного списка".

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    Смерть британского серийного убийцы

    Британский душегуб Иэн Брейди умер в психбольнице в возрасте 79 лет, сообщают газеты Guardian, Independent, Sun, Telegraph и другие.

    Брейди вместе с другой преступницей Майрой Хиндли совершил серию убийств с 1963 по 1965 год, известную как "убийства на болотах". Жертвами стали пять детей, тело одного из них так и не было найдено.

    Как пишет Sun, Брейди так и не раскрыл эту тайну, несмотря на уговоры семьи убитого мальчика. По данным Guardian, Брейди скончался от рака легких. О его болезни стало известно в 2016 году.

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