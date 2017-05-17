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    Порошенко призвал президента Европарламента не пускать членов ЕП в Крым

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    Евросоюз отменил визы для украинцев (419)

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    В ходе переговоров с президентом ЕП Антонио Таяни Петр Порошенко осудил посещение некоторыми членами Европарламента Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
    Президент Украины Петр Порошенко и президент Европарламента Антонио Таяни
    president.gov.ua

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко призвал президента Европейского парламента Антонио Таяни не допускать посещения членами ЕП Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

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    Об этом Порошенко сказал во время встречи с Таяни, которая состоялась сегодня после церемонии подписания решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для Украины.

    "Президент Украины выразил резкое осуждение случаев противоправного посещения отдельными членами Европейского Парламента оккупированных территорий Крыма и Донбасса и обратился к Президенту Европейского Парламента с просьбой дать адекватный ответ и не допускать таких визитов в будущем", — сообщает пресс-служба Порошенко.

    Петр Порошенко подтвердил приглашение Антонио Таяни посетить с визитом Украину.

    В Страсбурге состоялась церемония подписания законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины. 

    В церемонии подписания приняли участие президент Европейского парламента Антонио Таяни, министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела, президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по этому вопросу Мария Габриэль. После подписания регламент будет опубликован в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

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