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    Политика

    Порошенко сообщил, когда пересмотрят запрет на российские сайты

    Тема:

    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (569)

    (обновлено: )1135223
    Глава государства Петр Порошенко, находясь с рабочим визитом в Страсбурге, отметил, что блокирование доступа к российским сайтам в Украине - "противодействие российской пропаганде".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Решение о запрете в Украине ряда российских сайтов и социальных сетей будет пересмотрено после того, как "последний российский солдат покинет суверенную и независимую территорию Украины", сообщил президент Украины Петр Порошенко.

    День независимости США
    GABRIELLE LURIE / AFP
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    Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники".

    "После прекращения российской агрессии против Украины, сразу же когда последний российский солдат покинет суверенную и независимую территорию Украины – мы будем готовы пересмотреть это решение", — сказал Порошенко в Страсбурге.

    Он отметил, что блокирование доступа к российским сайтам — "противодействие российской пропаганде".

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