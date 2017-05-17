Порошенко сообщил, когда пересмотрят запрет на российские сайты

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Решение о запрете в Украине ряда российских сайтов и социальных сетей будет пересмотрено после того, как "последний российский солдат покинет суверенную и независимую территорию Украины", сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники".

"После прекращения российской агрессии против Украины, сразу же когда последний российский солдат покинет суверенную и независимую территорию Украины – мы будем готовы пересмотреть это решение", — сказал Порошенко в Страсбурге.

Он отметил, что блокирование доступа к российским сайтам — "противодействие российской пропаганде".