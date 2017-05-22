Корнейчук: Турчинов и Аваков толкают Порошенко к пропасти

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Учитывая происходящее в украинской политике, складывается ощущение, что дуэт Турчинов-Аваков уже договорился с Тимошенко и работает против Порошенко, отметил на своей странице в Facebook политический аналитик, политтехнолог Дмитрий Корнейчук.

По его словам, "Турчинов делает все, чтобы мотивировать Порошенко срывать "Минск" и внедрять диктатуру".

"Недаром решение про санкции против соцсетей прошло именно через СНБО. Или инициатором запрета георгиевских ленточек, антицерковных законов и квот на украинский язык на ТВ выступает "Народный фронт". Иными словами, Турчинов помогает в глазах Запада создать образ неадекватного диктатора, которого пора убрать", — сообщил эксперт.

А Аваков, продолжил он, играет на комплексах и страхах Порошенко, запугивая его заговорами и радикалами под домом, заставляя потерять над собой контроль из-за страха.

Корнейчук считает, что это та технология, которую успешно "обкатали" на Януковиче в свое время.

"По сути, дуэт Турчинова-Авакова преследует две цели. Тактическую — раскачать ситуацию, чтобы Порошенко пошел на досрочные парламентские выборы. Стратегическую — к 2019 году Порошенко должен стать персоной нон-грата на Западе, без шансов второй раз стать президентом", — заявил эксперт.

Хотя Турчинов-Аваков, уверен аналитик, "просто подталкивают Порошенко к краю пропасти, куда он и так плавно движется…".

Напомним, президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций. Под санкции сроком на три года попали и ряд российских СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн-сервисов: "Яндекс", "Одноклассники", "ВКонтакте", Mail.ru и другие.

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Кроме этого, Верховная Рада приняла закон, которым предлагается ввести административную ответственность за изготовление и ношение в Украине георгиевской ленты. Такое решение на заседании во вторник поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Украины. В законе указывается, что "пропагандой" георгиевской ленты является публичное использование, демонстрация, ношение, а также распространение георгиевской ленты или ее изображение.