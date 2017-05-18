Пенсионная реформа от Кабмина. Ловкость рук, и вы... без пенсии

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Необходимость проведения пенсионной реформы правительство объясняет катастрофическим дефицитом Пенсионного фонда в размере почти 145 млрд грн. Собственных поступлений Пенсионного фонда уже недостаточно даже для выплаты минимальной пенсии, и именно поэтому ПФ дотируется из государственного бюджета. Такое положение вещей в Международном валютном фонде считают неприемлемым, и сокращение дефицита ПФ стало одним из ключевых условий предоставления Украине очередного транша кредита МВФ.

Что нам готовит МВФ и Гройсман

Сейчас, согласно закону о пенсионном обеспечении, для мужчин (при стаже работы не менее 25 лет) выход на пенсию возможен с 60 лет и с 55 лет — для женщин (при стаже работы не менее 20 лет). Сейчас украинцам достаточно проработать 15 лет, чтобы в принципе претендовать на пенсию.

С 2018 года пенсия по возрасту для 60-летних будет назначаться при наличии у них страхового стажа не менее 25 лет, в течение которых они платили ЕСВ в Пенсионный фонд. Дальше каждые 12 месяцев требование к размеру страхового стажа будет увеличиваться на год. И в 2028 году, чтобы получить пенсию по возрасту, необходимо будет иметь 35 лет страхового стажа. Если по достижении 60 лет не будет трудового стажа, то будущий пенсионер может или доработать необходимое количество лет, или купить недостающий стаж для назначения пенсии в возрасте от 60 до 63 лет.

После 63-х лет пенсия по возрасту и для мужчин, и для женщин будет назначаться при наличии страхового стажа продолжительностью от 15 до 25 лет. И, начиная со следующего года, каждые 12 месяцев требование к количеству страхового стажа в данном случае будет увеличиваться на год до достижения в 2028 году 25−35 лет страхового стажа. Если и в таком случае стажа не хватит, опять же доработать или докупить.

А вот после 65 лет все становится намного проще. Начиная с 2019 года, лица, у которых есть страховой стаж от 15 до 25 лет, смогут получать пенсию по возрасту. Если же и такого стажа не будет, они смогут получать социальную помощь, размер которой будет зависеть от доходов семьи.

Хитрый коварный ход

По мнению экспертов, власть искусно играет с разными вариациями и "формулами" пенсионной реформы, якобы ищет свои варианты ее реализации, однако ее суть сводится к банальному уменьшению количества людей, наделенных правом на получение пенсии.

"Понимая, что идея откровенного, неприкрытого повышения пенсионного возраста крайне непопулярна (уже сейчас почти половина мужчин не доживает до пенсионного возраста), Кабмин предлагает хитрый ход – повышение трудового (страхового) стажа. В предлагаемой редакции реформы предлагается увеличить минимально необходимый страховой стаж до 35 лет. Понятно, что в последние 25 лет безработица и нестабильность заставляли людей работать «в тени», т.е. они никаких отчислений все эти годы в Пенсионный фонд не делали и по документам имеют очень маленький трудовой стаж. Потому, предлагаемое повышение минимального трудового стажа на 10 лет оставит большинство ныне работающих вообще без пенсий", — сказала научный сотрудник отдела экономической социологии Института социологии НАН Украины Виталина Буткалюк в комментарии РИА Новости Украина.

Отвлекающий маневр

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман был вынужден признаться,что в Украине 8 из 12 млн пенсионеров с мая получают пенсию в размере 1312 гривен в месяц, а потому живут за чертой бедности. Согласно инфографике, размещенной в Twitter премьера, пенсия в 1312 гривен составляет около 50% стоимости "потребительской корзины". Также указано, что на данный момент полностью потеряна дифференциация размеров пенсий в зависимости от заработка, что не позволяет людям рассчитывать свою будущую пенсию.

Проект пенсионной реформы, по словам Гройсмана, предусматривает введение единой для всех групп пенсионеров формулы расчета размера пенсий, которая будет базироваться на размере минимальной заработной платы.

"Для тех пенсионеров, которые уже находятся на пенсии, и для новых пенсионеров будет введен единый подход. Этот подход говорит о том, что мы почти втрое поднимаем цифру, исходя из которой мы рассчитываем пенсии. Если раньше она была 1197 грн, то сейчас — 3674 грн", — сказал Гройсман.

По словам премьера, суммарно введение формулы и других инициатив пенсионной реформы позволит повысить пенсии 9 млн. пенсионеров (из 12 млн) уже с 1 октября.

Однако у экспертов есть большие сомнения в том, что инициативы Кабмина улучшат благосостояние украинских пенсионеров.

"Это своего рода "отвлекающая приманка", для того чтобы провести Безусловно, повышение выплат необходимо, так как большая часть сегодняшних пенсионеров получает мизерные пенсии, не позволяющие даже обеспечить удовлетворение первичных потребностей. Однако не трудно предположить, что повышение будет весьма незначительным, а с учетом продолжающегося роста цен и тарифов, вряд ли приходится говорить о возможном адекватном повышении уровня жизни пенсионеров в стране", — считает Буткалюк.

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"Вместо восьми миллионов, 12 миллионов украинских пенсионеров будут жить за чертой бедности. То, что предлагает Гройсман, никакого отношения к реформе не имеет вообще. Это жалкие попытки сократить дефицит бюджета Пенсионного фонда за счет сокращения количества имеющих право на пенсию. Никаких других реформаторских идей там нет. Несмотря на то, что напрямую пенсионный возраст не повышается, увеличение длительности страхового стажа до 35 лет означает, что в 60 лет почти никто не сможет выйти на пенсию. Советский Союз давно закончился, всеобщая занятость погибла вместе с ним, у нас были очень веселые 90-е годы и начало двухтысячных, у нас не менее веселые сейчас годы с 2013 года по 2017- й, когда практически четверть населения страны не может найти работу, посему этих необходимых 35 лет стажа практически ни у кого не будет. Следовательно, люди будут вынуждены работать до 70 лет, либо получать социальную пенсию или социальное пособие, которое будет меньше, чем пенсия по возрасту, но не намного", — сказал эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в комментарии РИА Новости Украина.

Спаси Пенсионный фонд — умри молодым

По мнению Юрия Гаврилечко, суть всей пенсионной реформы, предложенной правительством можно выразить одной фразой "Умри молодым — спаси Пенсионный фонд!". Эксперт обратил внимание, что правительством предложено снизить коэффициент стажа с 1,35 до единицы, а это означает, что "новому" пенсионеру, чтобы получать те же деньги, что пенсионеру, вышедшему на пенсию на несколько лет раньше, нужно иметь базу для начисления пенсии на 35% выше.

"Чего достаточно сложно добиться в стране, где постоянно растут цены, а правительство не исполняет законодательство и не индексирует доходы населения. То есть, вообще не имеет смысла работать легально: у тебя в любом случае будет либо минимальная пенсия или немножко выше, либо социальная пенсия, причем получать социальную пенсию или пенсию по возрасту ты будешь ближе к 70-то годам, если доживешь. А поскольку средняя продолжительность жизни у нас едва-едва превышает 60 лет, то шансов воспользоваться пенсией будет достаточно мало. Работай, не работай, а умрешь раньше, чем получишь пенсию", — сказал Гаврилечко.

Слово за парламентом

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что Международный валютный фонд не возражает против осовременивания пенсий, поскольку это ответственность правительства. Он отметил, что с миссией МВФ сейчас проводится согласование окончательных технических вопросов, которые не влияют на суть реформы.

По его прогнозам, проект пенсионной реформы на Национальном совете реформ будет рассмотрен 22-28 мая, и подан в Верховную Раду в июне.

И теперь остается только ждать, когда народные депутаты "осчастливят" народ Украины. Исходя из того, как Верховная Рада поддерживала все начинания правительства, продиктованные условиями получения денег МВФ, пенсионная реформа, скорее всего, будет принята парламентом, несмотря на свою крайнюю непопулярность.