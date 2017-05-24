Погребинский: Порошенко сжег все мосты, потому и идет на поводу у радикалов

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Госдепартамент США предложил в бюджете на 2018 фискальный год сократить помощь Украине втрое. Кроме этого, Украина может потерять безвозмездную оборонную помощь Вашингтона: по сообщениям СМИ, американские власти планируют заменить программы безвозмездной помощи на кредитование.

Еще одно важное для Украины внешнеполитическое событие запланировано на 29 мая: в этот день президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в Париже обсудят координацию усилий в борьбе с терроризмом и урегулирование кризисов в Сирии и Украине, сообщили в пресс-службе Кремля.

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Также сообщается, что главы государств обсудят перспективы развития отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Примечательно, что Франция – один из участников "Нормандского формата", и новый президент республики Макрон сначала проведет переговоры с Путиным, а не с президентом Украины Петром Порошенко.

Новые тенденции во внешней политике страны РИА Новости Украина прокомментировал политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

США планируют уменьшить финансовую помощь Украине. Говорит ли это об изменении американской политической позиции?

– По-моему, это реализация объявленной во время избирательной кампании программы и позиции Трампа, что деньги должны оставаться в США, а не за рубежом. Там, правда, сохраняются три миллиарда для Израиля, но такие страны, которые раньше регулярно получали (безвозмездную помощь) – Пакистан, Украина, в частности, Филиппины, теперь будут переведены в число стран, которые могут получить только кредиты.

Я думаю, что это, конечно, отражение американской позиции. Является ли это свидетельством какого-то отношения к Украине? Является. В принципе, могли бы Украине оставить (безвозмездную помощь), если бы сильно любили? Я думаю, что если бы победила Клинтон, скорее всего, Украина бы осталась в числе стран, которым не сокращают помощь, не переводят в кредит.

А Трамп именно так реализует свою избирательную кампанию.

А касательно позиции Европы? Макрон будет встречаться с Путиным в Париже…

– Что касается Европы, мы не видим сейчас каких-то изменений в отношении, например, (канцлера Германии – Ред.) Меркель. Такая же позиция, как и была, она сохраняется, ничего нового.

Что касается Макрона, то вообще непонятно. Ясно, я думаю, что он будет стараться как-то заявить о своей самостоятельной роли, поскольку его обвиняют, что он, с одной стороны, ставленник предыдущего президента Олланда, с другой стороны, будет делать все, что ему скажет Меркель.

Мне кажется, что он попытается проявить какую-то инициативу, поэтому визит и первая встреча с Путиным, а не с Порошенко, означает, что он заинтересован в участии с серьезными, самостоятельными игроками, которые принимают решения. Хорошо ли это для Украины? Конечно, плохо.

А как вы можете охарактеризовать шаги украинских властей и Порошенко в частности в сфере гуманитарной политики? Блокировка соцсетей, запрет георгиевских лент… Это сигналы Западу, или дело исключительно внутренней политики?

– Это демонстрация того, что он не будет сопротивляться давлению радикалов, считая, что все мосты все равно сожжены – с Москвой и с Путиным. И теперь ему море по колено, все равно. Видимо, он считает, что хуже отношение к нему уже не будет.

Напомним, в начале мая американский сенат одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года. Документ содержит пункт об Украине – Вашингтон планирует выделить Киеву более 410 миллионов долларов.

При этом в документе уточняется, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, помощь в логистике", а также "помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины".

Кроме того, возможно выделение финансов на замену любого вида вооружения.

А в начале мая посольство Украины в США сообщало в Facebook, что Киев может получить от Вашингтона не менее 560 миллионов долларов.