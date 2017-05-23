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    Общество

    Сын Порошенко в патриотической футболке провел телезарядку

    (обновлено: )24103
    В спортивной рубрике " В ритме спорта", которую ведет первая леди Марина Порошенко, также приняли участие дочери и младший сын президентской четы.
    Сын Порошенко в патриотической футболке
    Скриншот видео

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Первая леди Марина Порошенко приобщила к телевизионном зарядке, которую ведет на одном из телеканалов, своих дочерей и младшего сына.

    Жена президента с детьми учила украинцев правильно заниматься медболом. Младший сын президента Михаил был одет в патриотическую футболку с надписью "Украина".

    Скриншот
    Сын Порошенко в патриотической футболке
    Скриншот видео
    Сын Порошенко в патриотической футболке

    Напомним, первая леди страны стала ведущей рубрики "В ритме спорта", в которой показывает физические упражнения для утренней зарядки.

    Ранее сообщалось, что сын президента Петра Порошенко Михаил сфотографировался в футболке с надписью "Rssia", чем вызвал широкий резонанс в обществе. Поведение сына раскритиковал даже президент.

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