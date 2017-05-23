Сын Порошенко в патриотической футболке провел телезарядку

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КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Первая леди Марина Порошенко приобщила к телевизионном зарядке, которую ведет на одном из телеканалов, своих дочерей и младшего сына.

Жена президента с детьми учила украинцев правильно заниматься медболом. Младший сын президента Михаил был одет в патриотическую футболку с надписью "Украина".

Скриншот Сын Порошенко в патриотической футболке

Скриншот видео Сын Порошенко в патриотической футболке

Напомним, первая леди страны стала ведущей рубрики "В ритме спорта", в которой показывает физические упражнения для утренней зарядки.

Ранее сообщалось, что сын президента Петра Порошенко Михаил сфотографировался в футболке с надписью "Rssia", чем вызвал широкий резонанс в обществе. Поведение сына раскритиковал даже президент.