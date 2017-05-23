Порошенко подпишет закон об украинизации телеэфира

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заверил, что подпишет закон о введении квот на телепередачи и фильмы на украинском языке.

"Несколько раз публично обращал внимание владельцев и менеджеров каналов на недопустимо низкую долю украинского языка. У некоторых — на уровне 15%! Господа, вы название страны забыли?! Призывал индустрию решить эту проблему в порядке самоорганизации — не услышали. Что же, все урегулирует закон… Следовательно, украинскому языку на украинском ТВ — быть! PS: все поняли, что закон подпишу?" — написал президент на своей странице в Facebook.

При этом Порошенко отметил, что в принятом законе власти учли права граждан на другие языки.

"Гарантировали права неукраиноязычных. На уровне областных и местных каналов за русским и другими языками зафиксировано 40% эфира. Позаботились и о крымскотатарском", — добавил президент.

Напомним, во вторник Верховная Рада приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.

Власти Украины рассчитывают, что установление квоты на ТВ позволит популяризировать украинский язык.