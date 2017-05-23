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    Павлив: языковые квоты на ТВ – дискриминация

    Тема:

    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ (113)

    (обновлено: )1410
    В стране, где две трети населения говорит и думает на русском, сокращение применения родного для них языка на телевидении до 25 или меньше процентов – явная дискриминация, считает политолог Михаил Павлив.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Верховная Рада приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Такое решение во вторник поддержали 269 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. 

    Политический аналитик, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив обратил внимание, что в 2007 году на территории бывшего СССР одной из наиболее уважаемых в мире социологической службой – международным институтом Гэллапа – было проведено исследование, посвященное определению массовости применения русского языка в быту.

    "Эксперты института по результатам исследования пришли к выводу, что для 83% украинцев русский является языком общения дома и в быту. Чтобы определить язык общения в быту, исследователи прибегли к хитрости – всем респондентам предлагались одинаковые вопросы в двух вариантах, на украинском и на русском. С полным правом выбирать анкету и язык ответа. Очевидно, что респонденты выбирали язык для них более привычный, язык повседневного общения, язык на котором они думают. Отдавших предпочтение русскоязычным анкетам оказалось 83%", – написал Павлив на своей странице в Facebook.

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    Не менее показательными, отмечает политолог, оказались данные об использовании русского языка при введении запросов с территории Украины в поисковых системах Google и Яндекс, а также в сетевой энциклопедии Википедия: две третьих запросов с территории Украины осуществлялись на русском языке.

    "Как же так? Ведь по переписи 2001 года 67,5% респондентов назвали родным языком украинский!

    Все просто — людям свойственный конформизм. В представлении большинства людей гражданство и родной язык – это связанные понятия. Осознанный или естественный выбор в пользу гражданства какой либо страны в представлении очень многих обязывает принять для себя язык и культуру этой страны как родные и как ключевые атрибуты этого выбора. Но это официально. В быту же люди продолжают пользоваться языком домашнего общения, или как еще говорят — языком матери", — поясняет Павлив.

    В связи с квотированием языков на ТВ Павлив обращается ко всем депутатам, голосующим за эту инициативу.

    "Скажите, малоуважаемые, если две трети страны говорит и думает на русском или на разных вариантах суржика, и в быту и работе предпочитает русский язык, не является ли дискриминацией сокращение применения родного для них язык на телевидении до 25 или меньше того процентов?

    И если это не дискриминация, то что вообще тогда можно назвать дискриминацией?" — написал Павлив.

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