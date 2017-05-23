Рада приняла закон о введении квоты на ТВ: 75% эфира – на украинском

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Верховная Рада приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.

Такое решение во вторник поддержали 269 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Документ еще должен подписать президент Украины. Закон вступит в силу через месяц со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

"Установить, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00", — говорится в пояснительной записке к документу.

Законом предлагается для региональных телеорганизаций установить обязательную долю на уровне 50%. При этом фильмы и передачи, которые не является собственным продуктом телерадиоорганизации и выполнены не на государственном языке должны быть с субтитрами на государственном языке.

Кроме этого, документом предлагается установить обязательную долю передач новостей на государственном языке, а именно не менее 75% от общей продолжительности всех передач новостей в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00.

"Передача считается выполненной на государственном языке, если все реплики ведущих выполнены на государственном языке. При этом допускается использование других языков без дублирования и озвучивания при репортажах с места событий, комментариях приглашенных лиц", — отмечается в законе.

Ранее телеканал "Интер" выступил с заявлением, в котором призвал не принимать соответствующий закон, так как он нарушает права миллионов граждан.