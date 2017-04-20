Квоты на радио - полмиллиона штрафов. География нарушителей

Штраф наложен в размере 5% суммы лицензионного сбора. Общая сумма штрафа составила 579,3 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов).

По данным Нацсовета, за нарушение в части объема ведения передач на украинском языке оштрафованы "Радио Вести" (Харьков), радио "Глас" (Одесса) и радио "104.FM" (Мариуполь), Kiss FM (Киев), "Радио Шансон" (Киев), "Радио сто шесть и шесть" (Харьков), M FM (Харьков), "Европа плюс Днепр" (Днепр), "Ирта" (Северодонецк), "ТРК Маяк" (Александрия).

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В ноябре 2016 года в Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента. В течение второго года эта доля составит 30%, на третий год — 35%.

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