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    Парубий: Рада на следующей неделе рассмотрит квоты на украинский язык на ТВ

    (обновлено: )12504
    Как сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, на следующей пленарной неделе будет рассматриваться блок вопросов Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики.
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. На следующей неделе парламент рассмотрит законопроект о квотах на украинский язык на телевидении.

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    Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в интервью телеканалу "Рада".

    Он отметил, что на следующей пленарной неделе (23-26 мая) будет рассматриваться блок вопросов Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики.

    "И, наверное, ключевым законопроектом этого блока будет законопроект о квотах на украинский язык и украинскую музыку на украинском телевидении", — сказал Парубий.

    Также он отметил, что в свое время принятый закон о квотах украинского языка на радио "сыграл положительную роль для всей Украины".

    Ранее пресс-служба Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщила, что десять радиостанций оштрафованы за несоблюдение квоты на украинский язык в эфире.

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