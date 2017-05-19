Парубий: Рада на следующей неделе рассмотрит квоты на украинский язык на ТВ

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. На следующей неделе парламент рассмотрит законопроект о квотах на украинский язык на телевидении.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в интервью телеканалу "Рада".

Он отметил, что на следующей пленарной неделе (23-26 мая) будет рассматриваться блок вопросов Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики.

"И, наверное, ключевым законопроектом этого блока будет законопроект о квотах на украинский язык и украинскую музыку на украинском телевидении", — сказал Парубий.

Также он отметил, что в свое время принятый закон о квотах украинского языка на радио "сыграл положительную роль для всей Украины".

Ранее пресс-служба Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщила, что десять радиостанций оштрафованы за несоблюдение квоты на украинский язык в эфире.