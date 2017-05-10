ЕС рассмотрит вопрос увеличения квот на украинскую продукцию

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Вопрос об увеличении квот на продукцию агропромышленного комплекса Украины вынесен на повестку дня заседания Совета ЕС 11 мая. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"11 мая Советом ЕС будет рассмотрен вопрос об увеличении квот на экспорт некоторых видов товаров для Украины. Этот вопрос включен в повестку дня заседания Совета ЕС по иностранным делам в разделе "Торговля". Во время заседания будут обсуждены состояние дел относительно временных автономных торговых мер для Украины. Эта законодательное предложение было внесено в сентябре 2016 с целью содействия доступу Украины на рынок ЕС в части поставки некоторых видов промышленной и сельскохозяйственной продукции", — сообщает министерство.

Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем сообщила, что Еврокомиссия согласовала предложение о расширении квот на беспошлинную торговлю с ЕС для ряда украинских товаров, в том числе сельскохозяйственной продукции. Предлагается расширить квоты на кукурузу на 650 тысяч тонн, ячмень — на 350 тысяч тонн, пшеницу — на 100 тысяч тонн, овес — на 4 тысячи тонн, переработанные томаты — на 5 тысяч тонн, мед — на 3 тысячи тонн и виноградный сок — на 500 тонн. Предложение Еврокомиссии по квотам теперь должны утвердить Европейский совет и Европарламент.

Читайте также — Bloomberg: Кремль планирует отторгнуть Донбасс от Украины?

Соглашение с Евросоюзом, которое должно было облегчить украинским производителям доступ на европейский рынок, вступило в силу 1 января 2016 года. ЕС ввел квоты на 36 видов украинских товаров, в рамках квот поставки осуществляются по преференциальным тарифам, а свыше квот — по общим. По данным асcоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", Украина по итогам первого квартала 2017 года исчерпала годовые квоты на беспошлинный ввоз в ЕС уже по шести категориям товаров.