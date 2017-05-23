Рада планирует одобрить закон о введении квоты на украинский язык на ТВ

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Верховная Рада во вторник планирует принять в целом закон об установлении на общенациональных каналах квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.

Инициаторы законопроекта считают, что действующие законы не предоставляют достаточных гарантий для использования украинского языка средствами массовой информации.

Документом, который уже принят Радой в первом чтении, предлагается установить, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00.

Законопроектом предлагается для региональных телеорганизаций установить обязательную долю на уровне 50%. При этом фильмы и передачи, которые не являются собственным продуктом телерадиоорганизации и выполнены не на государственном языке должны быть с субтитрами на государственном языке.

Кроме того, документом предлагается установить обязательную долю передач новостей на государственном языке, а именно не менее 75% от общей продолжительности всех передач новостей в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00.

"Передача считается выполненной на государственном языке, если все реплики ведущих выполнены на государственном языке. При этом допускается использование других языков без дублирования и озвучивания при репортажах с места событий, комментариях приглашенных лиц", — говортся в проекте закона.

В случае принятия документа, его еще должен подписать президент Украины. Закон вступит в силу через месяц со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Ранее телеканал "Интер" выступил с заявлением, в котором призвал не принимать соответствующий закон, так как он нарушает права миллионов граждан.

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В "Интере" считают также, что этот законопроект вносит раскол в общество, нагнетает и без того напряженную обстановку в стране.

"Мы надеемся, что депутаты не примут закон во втором чтении. Помимо всего прочего, данный закон не способствует развитию украинского телевидения. Наоборот, он нанесет серьезный вред. Невозможно создать в нужном объеме качественный контент на украинском языке или в таких же объемах сделать качественный дубляж — следовательно, ухудшится качество телевизионного продукта на украинском языке", — заявили в медиагруппе.

Депутаты партии "Оппозиционный блок" в Раде также считают, что поддержка украинского языка "не должна осуществляться за счет ущемления других языков, они пообещали не допустить принятия этого закона".

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В ноябре 2016 года в Украине уже вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента. В течение второго года эта доля составит 30%, на третий год — 35%.

Ранее сообщалось, что парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" приняла решение поддержать законопроект о введении языковых квот на телевидении.