Языковое насилие. Можно ли заставлять всех говорить только на украинском

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Со времен обретения независимости украинская власть предпринимает попытки сделать украинский основным языком общения в стране. Однако эффективность усилий не приносит ощутимых результатов, так как фактическое распространение русского языка за 25 лет не уменьшилось.

Последняя массированная атака на русский язык началась в конце 2016 года. После победы "революции достоинства" почти на протяжении трех лет на "языковой вопрос" в Украине было наложено негласное "табу".

Социологические замеры

В 2006 году компания Research & Branding Group провела опрос, и оказалось, что русским языком в Украине в той или иной степени владеют около 92% жителей, а украинским – 86%. Свободно же русским владеет 68% опрошенных, а вот украинский на столь же высоком уровне знают лишь 57% населения.

Читайте также: Ты не поверишь! Об украинском языке в ЛДНР

Годом позже основанный Джорджем Гэллапом Американский институт общественного мнения провел интереснейшее исследование языковых предпочтений в постсоветских странах. Его специалисты решили уйти от прямых вопросов, ведь зачастую национальность и родной язык, то есть тот, на котором человек думает, не совпадают.

Тут срабатывает ошибочный стереотип: национальность равна родному языку. Именно потому в этом случае, стремясь к чистоте данных, исследователи предлагали опрашиваемым двухчасовое интервью, где главными были не сами вопросы, которые задавали, а то, какой язык при этом человек выберет. И в результате 83% из опрошенных по всей Украине выбрали русский язык.

В 2011 году Институт социологии Национальной академии наук Украины подвел итоги двадцатилетнего социологического мониторинга, в том числе и по вопросам языка. Ежегодно в 1992–2011 годах специалисты института задавали респондентам вопрос: "На каком языке (языках) вы преимущественно общаетесь в вашей семье (дома)?". В 2011 году результаты исследования показали, что на украинском дома общаются 42,8%, на русском – 38,6% и на русском и на украинском – 17,1% опрошенных.

Результаты сопроса, проведенного Центром политических и экономических исследований имени Александра Разумкова в ноябре 2016 года, свидетельствуют о том, что 68,8% граждан Украины считают своим родным языком украинский, 27% – русский. При этом 55,4% респондентов общаются дома на украинском языке, 41,3% – на русском.

Исследовательский холдинг "Ромир" в конце 2016 года провел одновременный опрос жителей России и Украины. Согласно его результатам, только 5% респондентов в Украине ответили, что не используют русский язык.

Остальные же говорят на нем в семье (66%), используют его для общения с друзьями и знакомыми (61%), смотрят русскоязычное телевидение и фильмы (39%), применяют на работе (34%). Стоит обратить внимание, что 30% украинцев указали русский язык объединяющим два народа фактором, солидарны с ними 18% россиян. 78% украинцев ответили, что хотят, чтобы их дети говорили на русском языке.

В исследовании отмечается, что в защиту такой позиции были приведены следующие доводы: "на русском говорит мое окружение" (19%), "это мой родной язык, говорю на нем с рождения" (18%), "нужно знать несколько языков" (13%). Также от 2 до 5% респондентов указали, что русский язык красивый, удобный для общения и распространенный. Противоположной точки зрения придерживаются 16% украинцев – они считают, что в Украине нужно говорить только на украинском языке.

Языковая атака

Чтобы мотивировать украинцев отказаться от знания русского языка, как языка межнационального общения, в Министерстве образования и науки Украины стали говорить о том, чтобы общаться с иностранцами, достаточно знать только украинский.

Министр образования Лилия Гриневич считает, что украинский язык имеет все шансы получить официальный статус языка международного общения. По ее словам, уже разработан международный стандарт по украинскому языку, а также ведется работа по внедрению международно признанного сертификационного экзамена по украинскому языку, который позволит представителям других национальностей изучать украинский как второй иностранный.

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали три законопроекта о регулировании государственного языка. Вопрос значительного общественного резонанса предсказать было нетрудно, ведь ни один закон о языках, или хотя бы обсуждения языковой политики, не проходил спокойно. Не исключено, что очередная жаркая дискуссия призвана отвлечь от более насущных проблем – роста тарифов, обнищания населения, коррупции во власти, человеческих жертв на востоке Украины.

Языковые законопроекты, хоть и отличаются в деталях, но в общем направлены на значительное усиление статуса украинского языка во всех сферах жизни, а знание языка становится едва ли не решающим фактором для государственных служащих.

Все авторы законопроектов едины в том, что украинских телепрограмм, газет и интернет-сайтов должно быть больше: от стопроцентного вещания на украинском языке с незначительными исключениями для национальных меньшинств до более демократичных вариантов. При этом информационные агентства могут публиковать материалы на русском и, при необходимости, на других языках.

В транспорте обслуживание клиентов должно происходить на украинском языке. Допускается индивидуальное обслуживание клиента на другом языке по его желанию или использование иностранного языка, скажем, в аэропортах. В интернет-магазинах, кафе, парикмахерских и других заведениях, где продают товары и предоставляют услуги, работники должны вести документацию и обращаться к клиенту на украинском языке, по желанию потребителя возможен другой язык общения, приемлемый для сторон. При этом речь идет о частных учреждениях в том числе.

Насильственная украинизация

Украинская власть упорно игнорирует тот факт, что в Украине два разговорных языка – украинский и русский, отмечает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Можно долго рассуждать, почему это произошло, но билингвизм – реальный факт. И простые украинцы, на самом деле, не считают проблемой два языка. Они прекрасно понимают друг друга. И это не вызывает никакого конфликта на бытовом уровне. Мало того, люди могут на работе использовать украинский язык, а дома общаться на русском, Или наоборот. Есть мировые примеры подобного компромиссного сосуществования языков. Та же Канада или Швейцария, где официально несколько госязыков", – говорит Корнейчук.

По мнению аналитика, в Украине проблемы начинаются тогда, когда государство начинает проводить насильственную украинизацию. РИА Новости Украина Евгений Котенко Языковые "патриоты" погубят Украину

"По сути, людям пытаются указывать: на каком языке говорить, на каком языке смотреть кино, читать газеты и Интернет, слушать радио. И именно эти попытки влезть в повседневную жизнь украинцев вызывает у них наибольшее раздражение. Люди не против одного украинского госязыка, а против попыток вытеснить русский язык на бытовом уровне. Мало того, борьба государства с русским языком (на уровне школ и вузов) привела к тому, что выросло поколение совершенно безграмотных украинцев. Которые в повседневной жизни говорят на русском языке, но совершенно не знают ни грамматику, ни лексику", – говорит Корнейчук.

По его мнению, на государственном уровне должно быть понимание того, что Украина не может нормально развиваться при принудительном насаждении украинского языка – в этом одна из причин того, почему мы не можем за 25 лет построить единое государство.

"Украинский язык должен естественным путем войти в народное сознание. При этом совершенно не обязательно ему вытеснять тот же русский язык. Ведь, как показывает опыт развитых стран, язык – это всего лишь средство коммуникации и развития для человека, государства. А не некий патриотический символ, с которым необходимо носиться. Ведь не тот патриот, кто говорит только на украинском языке. А тот – кто любит родину", – подытожил политаналитик.