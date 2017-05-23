На Закарпатье снесли стелы на венгерском языке

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. На Закарпатье снесли указательные стелы на венгерском языке.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook организация "Братство", лидером которой является Дмитрий Корчинский.

"Местные патриоты разгромили стелы, которые установили венгерские сепаратисты". Также была подожжена палатка, в которой ночевали охранники стелы.(…) Главной опорой закарпатского сепаратизма является местный костяк из регионалов, который играет на руку врагу, сидящему в Кремле и мечтающему, чтобы Украина перестала существовать. Но пока на территории Закарпатья действуют отряды украинских патриотов, Закарпатье будет неотъемлемой частью Украины", – сообщает "Братство".

Ранее сообщалось, что неизвестные украли бронзовые элементы с памятника на могиле поэтессы Леси Украинки в Киеве.