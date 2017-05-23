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    Общество

    На Закарпатье снесли стелы на венгерском языке

    (обновлено: )40602
    Организация "Братство", лидером которой является Дмитрий Корчинский, сообщила о сносе стелы на венгерском языке на Закарпатье.
    Стела на венгерском языке на Закарпатье
    zakarpatye.com.ua

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. На Закарпатье снесли указательные стелы на венгерском языке.

    Об этом сообщает на своей странице в Facebook организация "Братство", лидером которой является Дмитрий Корчинский.

    "Местные патриоты разгромили стелы, которые установили венгерские сепаратисты". Также была подожжена палатка, в которой ночевали охранники стелы.(…) Главной опорой закарпатского сепаратизма является местный костяк из регионалов, который играет на руку врагу, сидящему в Кремле и мечтающему, чтобы Украина перестала существовать. Но пока на территории Закарпатья действуют отряды украинских патриотов, Закарпатье будет неотъемлемой частью Украины", – сообщает "Братство".

    Ранее сообщалось, что неизвестные украли бронзовые элементы с памятника на могиле поэтессы Леси Украинки в Киеве.

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