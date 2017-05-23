Следите за языком. Рада таки украинизировала телеэфир

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Насильная украинизация эфира

Во вторник, 23 мая, Рада после поправок во втором чтении таки приняла скандальный законопроект №5313 по увеличению квоты в 75% украинского языка на ТВ.

Такое решение поддержали 269 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее законопроект уже наделал немало шуму. Впрочем, документ еще должен подписать президент Петр Порошенко. Закон вступит в силу через месяц со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

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Штраф за нарушение закона 5% лицензионного сбора, пишет "Страна".

Перед этим 16 марта 2017 года депутаты Рады в первом чтении поддержали законопроект.

Что предлагается

Теперь общенациональные телеканалы должны будут транслировать 75% украиноязычного контента в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00.

Для телерадиоорганизаций местной категории вещания предусмотрено 50% передач и фильмов на государственном языке в тех же промежутках времени.

При этом фильмы и передачи, которые не является собственным продуктом телерадиоорганизации и выполнены не на государственном языке должны быть с субтитрами на государственном языке.

Передачи считаются украиноязычными только в том случае, если в них звучит "исключительно" украинский язык. То есть если во время ток-шоу или же прямого эфира вдруг начнет говорить русскоязычный политолог или зритель, то передача автоматически выпадает из 75% квоты.

"Передача считается выполненной на государственном языке, если все реплики ведущих выполнены на государственном языке. При этом допускается использование других языков без дублирования и озвучивания при репортажах с места событий, комментариях приглашенных лиц", — отмечается в законе.

Также украинской озвучке должны подвергаться все фильмы, кроме тех, что были сняты в СССР до 1 августа 1991 года.

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Согласно документу, в передаче, выполненной на украинском языке, допускается использование без дублирования, озвучивания:

а) репортажей с мест событий, в которых не используются комментарии или другое текстовое сопровождение дикторов (ведущих);

б) трансляций выступлений приглашенных участников (гостей) информационных и информационно-аналитических передач, при условии, что участие одного и того же гостя в этой передаче носит эпизодический, а не периодический (не регулярный) характер и не имеет признаков деятельности диктора (ведущего) передачи;

в) музыкальных произведений с текстом (песен), которые являются частью передачи не музыкального жанра, и используется в ней лишь как звуковое сопровождение.

"Ввиду продолжающегося вооруженного конфликта с РФ особое возмущение вызывают у граждан случаи не использования государственного языка при осуществлении деятельности в сфере телерадиовещания, что приводит к разного рода спорам и конфликтам….на сегодня действующее законодательство не предоставляет достаточных гарантий для использования государственного языка средствами массовой информации…", — отмечается в пояснительной записке к документу.

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Ранее 8 ноября в Украине вступил в силу закон, который установил обязательную квоту на украинские песни в эфире. Закон был принят Верховной Радой 16 июля 2016 года, а спустя месяц, в июле, его подписал президент Петр Порошенко.

Сообщалось, что не менее 35% суточного контента должно звучать в радиоэфире на украинском языке. Позднее рабочая группа, в состав которой вошли не только депутаты, но и представители радиобизнеса, договорились о постепенном введении квот.

Так, с осени радиослушателей ждет 25% украиноязычного контента. В течение второго года – 30%, третьего – 35%. При этом песни на украинском языке должны звучать в прайм-тайм – с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00.

Тема квот для украинской музыки вызвала взрыв возмущения. Сначала гражданская супруга нардепа Сергея Лещенко, диджей Анастасия Топольская, написала у себя в Facebook гневный пост, в котором назвала "дебилами" депутатов, голосовавших за закон про квоты на украинскую музыку в радиоэфире. По иронии судьбы, за соответствующий закон голосовал и ее возлюбленный.

Также телерадиоведущий Матвей Ганапольский заявлял, что прекратит работать в СМИ Украины, если квоты на украинский язык на радио и ТВ вступят в силу.

По материалам из открытых источников интернет