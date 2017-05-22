Путин и Макрон 29 мая в Париже обсудят Украину

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КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон 29 мая в Париже обсудят координацию усилий в борьбе с терроризмом и урегулирование кризисов в Сирии и Украине, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

Также сообщается, что главы государств обсудят перспективы развития отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

"Двадцать девятого мая 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин по приглашению президента Французской Республики Эммануэля Макрона посетит Париж с визитом… В ходе переговоров на высшем уровне планируется обсудить состояние и перспективы развития российско-французских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, прежде всего, по координации усилий в борьбе с терроризмом и урегулированию кризисов в Сирии и в Украине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств совместно откроют подготовленную Государственным Эрмитажем во дворце Большой Трианон Замка Версаль выставку, посвященную 300-летию поездки Петра I во Францию – первому визиту российского монарха, положившему начало устойчивым связям между странами.

Напомним, 18 мая президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели свой первый телефонный разговор.