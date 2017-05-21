Макрон пользуется беспрецендентной поддержкой французов - СМИ

Tobias SCHWARZ / AFP

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Новый президент Франции Эммануэль Макрон пользуется высокой поддержкой французов, уступая в рейтинге только Шарлю де Голлю и Николя Саркози, сообщает газета Journal du Dimanche.

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Согласно результатам проведенного компанией Ifop опроса, 62% французов "благосклонно относятся к главе государства". Издание отмечает, что нового французского президента опережали только Шарль де Голль, в поддержку которого в 1958 году выступали 67% граждан, и Николя Саркози, которому в начале президентского срока в 2007 году оказали доверие 65% опрошенных. Предшественник Макрона Франсуа Олланд немного уступает новому президенту: в 2012 году, когда он только вступил в должность, его поддерживал 61% французов, однако к концу срока этот показатель сильно упал, а Олланд стал самым непопулярным президентом Франции.

Результаты исследования общественного мнения, опубликованные газетой, также показывают, что первой неделей президентства Макрона удовлетворены все слои населения и почти все политические группы. Исключение составили только сторонники партии "Национальный фронт", 77% которых заявили, что недовольны новым президентом.

Как сообщает издание, французы полагают, что Макрон "ставит на первое место не только обновление, молодость и прогрессивность, но также выправку и авторитет". Респонденты одобряют состав нового правительства и считают, что президент сумел сформировать эффективный состав, несмотря на его политическое многообразие. "Он поставил лучших на лучшие места, не разделяя по политическим взглядам", — цитирует издание одного из опрошенных.

Опрос проводился 19 и 20 мая, в нем приняли участие 973 человека.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине заявил, что Франция и Германия будут работать над реформированием ЕС, в ближайшее время будет создана дорожная карта по европейским реформам.