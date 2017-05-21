Макрон: переизбрание Роухани дает надежду на соблюдение ядерной сделки с Ираном

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что переизбрание Хасана Роухани на президентский пост увеличивает надежду на точное соблюдение ядерной сделки с Ираном, говорится в распространенном Елисейским дворцом коммюнике.

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"Переизбрание президента Роухани увеличивает надежду на то, что его правительство будет точно соблюдать историческое соглашение от 14 июля 2015 года, которое позволило дипломатическим путем урегулировать спорный вопрос по ядерному комплексу и начать новый этап в отношениях Ирана и международного сообщества. Франция, в свою очередь, продолжит тщательно следить за строгим исполнением всех пунктов данного соглашения", — говорится в заявлении.

Макрон призвал Иран способствовать дипломатическому урегулированию Ближневосточного конфликта. "Будучи сторонницей развития политического диалога с Ираном, Франция подтверждает необходимость дипломатического урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и призывает Иран присоединиться к этому", — говорится в коммюнике.

Макрон поздравил Роухани с переизбранием, приветствовав высокую явку на прошедших выборах, и выразил надежду на "укрепление экономических, научных и культурных связей Франции и Ирана".

В субботу иранские власти объявили, что действующий президент страны Хасан Роухани переизбран на второй срок, получив 57% голосов на выборах.