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    Путин внепланово встретится с Макроном - СМИ

    Тема:

    Макрон - новый президент Франции (230)

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    Согласно информации, поводом для визита станет открытие в Версале выставки о Петре I. Как сообщил источник в Кремле, "повестка визита будет насыщенной" и не ограничится торжественной церемонией в Версале.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин 29 мая внепланово посетит Париж, где встретится с новоизбранным главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Париже и Москве.

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    Поводом для визита станет открытие в Версале выставки о Петре I. Однако, как сообщил изданию высокопоставленный источник в Кремле, "повестка визита будет насыщенной" и едва ли ограничится торжественной церемонией в Версале. 

    "Трудно себе представить, что Путин отправился бы во Францию, не получив согласия, что встретится и познакомится с новым президентом", — сообщил анонимный источник.

    Ранее президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели свой первый телефонный разговор. Главы государств подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия в рамках "нормандского формата" на основе минских соглашений. 

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