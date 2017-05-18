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    В мире

    Путин и Макрон договорились взаимодействовать по "нормандскому формату"

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    Путин и Макрон договорились совместно работать по актуальным вопросам, включая борьбу с терроризмом. Кроме того, стороны обсудили возможности предстоящих личных контактов.
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    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Эммануэль Макрон
    Eric FEFERBERG / AFP

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Президент России Владимр Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели свой первый телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

    Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Франции Эдуар Филипп
    LOIC VENANCE / AFP
    Назначение по-французски: Макрон = Олланд + Жюппе

    Главы государств подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия в рамках "нормандского формата" на основе минских соглашений.

    "Подчеркнута, в частности, важность дальнейшего взаимодействия в рамках "нормандского формата" по урегулированию внутриукраинского кризиса на основе Минских соглашений", — говорится в сообщении.

    Кроме того, по данным пресс-службы, стороны обсудили возможности предстоящих личных контактов.

    Путин и Макрон также договорились совместно работать по актуальным вопросам, включая борьбу с терроризмом.

    "Условлено совместно работать по актуальным международным и региональным вопросам, включая борьбу с терроризмом", — говорится в сообщении.

    Кроме того, президенты выразили готовность развивать дружественные российско-французские отношения в политике и экономике.

    "Выражена обоюдная готовность развивать традиционно дружественные российско-французские отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах", — говорится в сообщении.

    Кроме того, российский лидер поздравил Макрона с официальным вступлением в должность президента Франции и формированием нового правительства.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон официально вступил в полномочия 14 мая, сменив на посту Франсуа Олланда.

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