Путин и Макрон договорились взаимодействовать по "нормандскому формату"

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Президент России Владимр Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели свой первый телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.
Главы государств подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия в рамках "нормандского формата" на основе минских соглашений.
"Подчеркнута, в частности, важность дальнейшего взаимодействия в рамках "нормандского формата" по урегулированию внутриукраинского кризиса на основе Минских соглашений", — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным пресс-службы, стороны обсудили возможности предстоящих личных контактов.
Путин и Макрон также договорились совместно работать по актуальным вопросам, включая борьбу с терроризмом.
"Условлено совместно работать по актуальным международным и региональным вопросам, включая борьбу с терроризмом", — говорится в сообщении.
Кроме того, президенты выразили готовность развивать дружественные российско-французские отношения в политике и экономике.
"Выражена обоюдная готовность развивать традиционно дружественные российско-французские отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах", — говорится в сообщении.
Кроме того, российский лидер поздравил Макрона с официальным вступлением в должность президента Франции и формированием нового правительства.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон официально вступил в полномочия 14 мая, сменив на посту Франсуа Олланда.