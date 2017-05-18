Путин и Макрон договорились взаимодействовать по "нормандскому формату"

1 / 2 РИА Новости | Перейти в фотобанк Eric FEFERBERG / AFP

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Президент России Владимр Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели свой первый телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия в рамках "нормандского формата" на основе минских соглашений.

"Подчеркнута, в частности, важность дальнейшего взаимодействия в рамках "нормандского формата" по урегулированию внутриукраинского кризиса на основе Минских соглашений", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, стороны обсудили возможности предстоящих личных контактов.

Путин и Макрон также договорились совместно работать по актуальным вопросам, включая борьбу с терроризмом.

"Условлено совместно работать по актуальным международным и региональным вопросам, включая борьбу с терроризмом", — говорится в сообщении.

Кроме того, президенты выразили готовность развивать дружественные российско-французские отношения в политике и экономике.

"Выражена обоюдная готовность развивать традиционно дружественные российско-французские отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах", — говорится в сообщении.

Кроме того, российский лидер поздравил Макрона с официальным вступлением в должность президента Франции и формированием нового правительства.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон официально вступил в полномочия 14 мая, сменив на посту Франсуа Олланда.