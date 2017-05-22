Советник Макрона по обороне о его внешнеполитических приоритетах

РИА Новости Украина

Генерал Доминик Тренкан (Dominique Trinquand), бывший глава военной миссии Франции в ООН, был гостем Sputnik France на передаче Рейчел Марсден "Clash", посвященной первым шагам нового президента в военной сфере.

Генерал Тренкан в течение полугода консультировал кандидата Макрона по вопросам обороны. Генерал рассказал о европейской обороне, приоритетах при проведении операций на внешних театрах действий (терроризм и операция "Бархан") и возможности пересмотра антитеррористического плана Sentinelle.

О Европейской обороне

— Речь идет не о европейских вооруженных силах, а о координации на европейском уровне с тремя главными векторами, элементами, которые по-английски называют "enables": воздушный транспорт снабжения, воздушный транспорт и все, что должно быть общим, потому что у нас нет средств на такие вещи. Во-вторых, спутниковые средства и средства управления. Не так давно случилось чудо: Великобритания согласилась на создание европейского командного пункта в Брюсселе. Все это очень ново, потому что была конкуренция с НАТО. Это второй вектор. И третий вектор это, естественно, финансирование, изыскание средств, чтобы, в частности в области исследований и разработок, объединить средства и развивать это направление. Но речь не идет о европейском командовании, речь не идет о европейских вооруженных силах.

О НАТО

— С тех пор как мы вступили в НАТО, я отвечал за кооперацию с другими странами Европы. С того момента как мы присоединились к НАТО, другие страны стали нас слушать. Для президента Макрона это очень важно — быть членом НАТО и развивать Европейский союз, потому что НАТО не занимается, например, Мали. И последнее: мы не превращаем немецкую армию в клона французской армии — у каждого свои традиции, свои способы действия… Каждый должен дополнять другого, чтобы Европа крепла.

О РФ и США

— Президент Макрон нашел очень хорошие слова, чтобы выразить позицию Франции: мы находимся между Москвой и Вашингтоном. Это старая голлистская традиция, которую перенял и президент Миттеран. Мы, таким образом, равноудалены, и Москва, Россия — это европейское государство, с которым нам нужно вести диалог. Подчеркну, кстати, что президент Путин сегодня позвонил президенту Макрону, и я нахожу, что это был правильный шаг, потому, что мы должны вести диалог, мы должны работать вместе, у нас общие интересы и общие проблемы, которые необходимо решать.

О приоритетах

— Во время кампании делались очень резкие заявления: давайте выйдем из НАТО, давайте выйдем из Евросоюза. Он же (Макрон — Ред.) стоял на позициях защитника. Во-вторых, президент Макрон молод, а это значит, что он не служил в армии, как некоторые французские политики более старшего возраста, однако он с самого начала, как только вступил в должность, очень четко обозначил позицию, которую хочет занять. И это проявляется в мелочах: в том, что проехал по Елисейским полям в командирской машине, а не в закрытом автомобиле; в том, что министерство обороны стало называться министерством вооруженных сил — он (Макрон — Ред.) не боится слов… Как вы знаете, я работал над оборонной программой президента Макрона еще до того как он стал президентом, то есть когда он был кандидатом, и меня поразило, с какой серьезностью он подходит ко всем этим вещам. Думаю, что сегодня проводится первый Совет министром, после обеда — Совет обороны, а завтра он улетает в Мали. В день инаугурации он хотел немедленно поехать увидеться с военными, но все-таки трудновато сорганизоваться, когда речь идет о военных, участвующих в боевых операциях. Он тут же поехал проведать раненых в госпиталь Перси. Так что я думаю, что он хорошо влился в роль президента и Верховного главнокомандующего. И как военный могу вам сказать, что ему повезло иметь такой штаб вооруженных сил, доказавший свою высокую эффективность. Так что и этой области он окружен профессионалами. Я считаю, что он очень четко сформулировал свою позицию по этим операциям, сказав: операции против джихадистов — это основное, то есть мы сохраняем присутствие на Среднем Востоке и продолжаем операцию "Бархан". "Бархан" для него основная операция. На мой взгляд, он скорее занял позицию президента, знающего, что над его страной… нависла большая существует опасность, и главное — отвести эту угрозу от французов".

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О Европе

— Проработав полгода над программой, имея возможность работать с ним, могу сказать, что это не пиар, это реальность. Определенные действия — это, конечно, пиар, так как это необходимо, надо показать всем, что у тебя внутри. То есть появление на командирском автомобиле, прием парада войск для человека, который делает это впервые, это, конечно, пиар, но за этим стоят серьезные размышления. Сильви Гулар назначается министром обороны, все говорят, что она не слишком хорошо знает эту сферу, и это действительно так. При этом у нее есть убеждения, она хороший администратор, отлично знающая документы, и она, как и другие, старается добиться от президента Макрона изменения Европы, в том числе в области обороны, где, по ее мнению, нет развития, где делается недостаточно и необходимо немного всех расшевелить. Возможно, поэтому Сильви Гулар была назначена на это пост, а ведь она в какой-то момент чуть было не стала премьер-министром…