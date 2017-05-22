Порошенко "В Контакте" с "цепными псами демократии"

Роман Степняк

До вчерашнего дня все было понятно. Президент Петр Порошенко заблокировал социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а заодно прочие российские ресурсы, связанные с Yandex.ru и Mail.ru, и это вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Власть лишилась многих сторонников, в социальных сетях началось брожение, с критикой выступил ряд знаковых почитателей гаранта. Все было предсказуемо, порою казалось, что перемелется, обойдется легким укором секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, разочарованием экспертов Международной правозащитной организации Human Rights Watch да традиционным недоумением Госдепа США. Что же касается реакции "из-за перебрика", то кто в наше время принимает в расчет "откровенных пропагандистов Кремля"?

Но тут слово взяла либеральная Россия. Те самые носители белых ленточек, которые испытывали братские чувства к вершителям Майдана, шагали по развороченному Крещатику в феврале 2014-го, не замечали факельных шествий в день рождения Степана Бандеры и в прочие подобные праздники, осуждали аннексию Крыма и единственными виновниками кровопролития на Донбассе называли носителей кремлевской идеологии. И кто за это взялся! Живой символ антипутинского движения, крестница Владимира Владимировича Ксения Собчак!

Месть "Дождя"

Скандальная журналистка в эфире российского либерального телеканала "Дождь", недавно изъятого из украинского эфира, выступила с резкой критикой позиции Банковой и "разнесла" указ президента о запрете российских социальных сетей, а также других российских компаний. "Спасибо вам за все… вы запретили у себя на Украине и "Вконтакте" и "Одноклассники".

Журналистка также подметила, что кидать вызов соцсетям – нелогично, и это показывает исторический опыт. Так как все, кто объявлял войну соцсетям, проигрывал. "Сейчас, лишив 25 миллионов жителей Украины возможности общаться, вы потеряли 25 миллионов голосов. Пока что технически эти Сети не закрыли, и вы можете полюбоваться, как вы там выглядите и как теперь выглядит ваша страна", - подчеркнула Собчак. И далее: "Потому что вы один, а в этих соцсетях сидит половина вашего народа, который славится своей непокорностью и юмором. Народа, который организовывал Майдан, добровольческие батальоны именно через соцсети — запрещенные вами орудия фашистской пропаганды".

"ВКонтакте" и революция достоинства

Скажем так, критика достаточно мягкая, хотя не без доли сарказма. Более того, Собчак всячески подчеркивала свое сочувствие украинским коллегам, включая представителей "батальона Азов", позабыв, что это уже давно не батальон, а целый полк, готовый стать армейским корпусом. В устах некоторых украинских блогеров доводилось читать куда более жесткие выражения. Но оказалось, что нам, украинцам, говорить о своем президенте всяческие гадости можно, но слабый в России голос либеральной оппозиции задел за больное весь патриотический истеблишмент Украины.

В бой "цепные псы демократии", как любят о себе говорить особо сознательные представители отечественной журналистики, бросились со знанием дела. Можно было бы привести немало цитат, гневно клеймящих вчерашних российских единомышленников, которые вдруг оказались далекими, по выражению журналистки Сони Кошкиной, "как планета Марс". Даже сам символ этих "псов демократии" Мустафа Найем гневно не согласился с Ксенией, обвинив ее в "топорных манипуляциях". По словам депутата, к "революции достоинства" "ВКонтакте" никакого отношения не имел и обращение к ресурсу в этом смысле не к месту. Євромайдан мол, "на который Собчак так настойчиво ссылается, начинался, координировался и спокойно обходился Facebook'ом и Twitter'ом".

Лозунг, потерявший смысл

Что же на самом деле произошло? Решение украинских властей блокировать самые популярные российские социальные сети и интернет-сервисы обновило несколько затухающий в России интерес к Украине. Об этом пишут те же либеральные российские журналисты. По словам известного российского журналиста, никак не состоящего на довольствии Кремля, автора самых либеральных изданий Олега Кашина, "кроме самых экзотических российских комментаторов уровня Константина Борового и россиян, давно уехавших на Украину и, как часто бывает, ставших более радикальными украинцами, чем коренные жители этой страны, блокировку российских сайтов у нас, кажется, не одобряет никто". И это пока низшая точка поддержки, оказываемой официальному Киеву частью российского общественного мнения, критически настроенной по отношению к Кремлю.

Чтобы достичь этой точки, понадобилось чуть более трех лет. Весной 2014 года все было иначе. Свержение Виктора Януковича, если смотреть на него глазами недовольного Путиным россиянина, выглядело недостижимой мечтой, победившей Болотной. Разумеется, радость победы омрачали десятки погибших в центре Киева, но при этом если бы кто-нибудь тогда, скажем, в эфире "Дождя" спросил, стоило ли сохранить власть Януковича, чтобы никто не погиб на Институтской и других киевских улицах, – очевидно, по тем временам такой вопрос звучал бы слишком кощунственно, и его никто никому бы не задавал, признается Кашин.

Дальше были Крым и Донбасс и популярный лозунг российской либеральной интеллигенции "За нашу и вашу свободу!", который берет свое начало с романтических времен советских шестидесятников. Лозунг работал в течение последних десятилетий за счет прочности либеральных ценностей. Он преодолел аннексию Крыма, расстрел на Майдане, одесскую трагедию 2 мая и всю несправедливость трехлетней войны на Донбассе, но споткнулся на "ВКонтакте" и "Одноклассниках". И как бы не упражнялись критики Ксении Собчак, справедливо упрекая ее в совершенном непонимании украинских реалий, становится все более понятно, что лозунг "За нашу и вашу свободу!" слагается из многих составляющих. Если убрать из него слово "свобода", а в данном контексте речь идет о "свободе слова", то и лозунг сам теряет всякий смысл.

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