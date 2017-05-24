наверх
24.05.201702:34
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Эксперт: языковые квоты на ТВ - попытка Порошенко мобилизовать электорат

    Тема:

    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ (121)

    (обновлено: )9
    Политический эксперт Михаил Павлив в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что за закон о введении квот на ТВ, судя по тому, какие политсилы за него проголосовали, нужен в первую очередь Петру Порошенко.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Верховная Рада приняла закон, который вводит на телевидении обязательные квоты передач и фильмов на украинский язык: 75% для общенациональных и региональных телеканалов, 50% — для местных телеканалов, 75% — для программ новостей. За закон №5313 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации" проголосовали 269 народных депутатов.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Павлив: языковые квоты на ТВ – дискриминация

    Новый закон прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Михаил Павлив.

    "За этот закон голосовала квазикоалиция. Условно говоря, все те политические силы, которые, когда очень нужно Петру Порошенко, сгибаются в глубоком книксене и отдают свои голоса. Значит это надо было конкретно Порошенко. При этом учитывая, что инициаторами этого законопроекта были в основном представители "Народного фронта", значит, какой-то размен идет внутри провластной коалиции. Вот НФ это надо, у них давно уже плохой рейтинг, и у Порошенко и его партии тоже. Это ведь целая елочка у нас получается таких одиозных, скандальных голосований за последний период. Ничего иного, кроме попытки мобилизации собственного гипотетического электората я здесь не вижу. Это раскалывающий Украину вопрос", — отметил эксперт.

    Читайте также: "Инструмент давления на неугодные каналы". Соцсети о языковых квотах на ТВ

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Тереза Мэй
    Кровавый теракт в Манчестере
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Политический эксперт Михаил Павлив
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Мусор в центре Львова
    Невыносимый мусор Львова