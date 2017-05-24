Эксперт: языковые квоты на ТВ - попытка Порошенко мобилизовать электорат

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Верховная Рада приняла закон, который вводит на телевидении обязательные квоты передач и фильмов на украинский язык: 75% для общенациональных и региональных телеканалов, 50% — для местных телеканалов, 75% — для программ новостей. За закон №5313 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации" проголосовали 269 народных депутатов.

Новый закон прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Михаил Павлив.

"За этот закон голосовала квазикоалиция. Условно говоря, все те политические силы, которые, когда очень нужно Петру Порошенко, сгибаются в глубоком книксене и отдают свои голоса. Значит это надо было конкретно Порошенко. При этом учитывая, что инициаторами этого законопроекта были в основном представители "Народного фронта", значит, какой-то размен идет внутри провластной коалиции. Вот НФ это надо, у них давно уже плохой рейтинг, и у Порошенко и его партии тоже. Это ведь целая елочка у нас получается таких одиозных, скандальных голосований за последний период. Ничего иного, кроме попытки мобилизации собственного гипотетического электората я здесь не вижу. Это раскалывающий Украину вопрос", — отметил эксперт.

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