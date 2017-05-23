Reuters: США объяснили замену военной помощи Украине на кредит

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Бюджет, предложенный администрацией президента Дональда Трампа, предусматривает замену военной помощи США другим странам на кредиты. И этот шаг, как пояснили в Белом доме, — часть плана по сокращению расходов на дипломатию, помощь и программы за рубежом на 29%", — пишет Reuters.

По информации агентства, за счет сокращения на программы, которые контролирует Госдепартамент, администрация Трампа хочет увеличить расходы на американскую армию.

"В проекте бюджета, который предлагает Белый дом, указано, что американский оборонный бюджет в 2018 фискальном году должен вырасти до 603 миллиардов долларов, что на 3% выше, чем во времена президента Барака Обамы. Он включает увеличение расходов на ядерное оружие и другие оборонные программы Департамента обороны США", — говорится в статье.

"Впрочем, на фоне увеличения расходов на свою армию администрация Трампа предлагает сократить расходы на Госдепартамент на 29,1%, или на 11,5 миллиардов долларов. И это коснется также того, как страны получают военную помощь от США, в частности Украина", — отмечает Reuters.

"Мы меняем несколько иностранных военных программ, заменяя прямую помощь на кредиты. Наш аргумент в том, чтобы вместо того, чтобы давать кому-то 100 миллионов долларов, мы можем дать ему кредитные гарантии на меньшую сумму, а он на самом деле сможет купить больше оборудования", – пояснил директор по вопросам менеджмента и бюджетирования Белого дома Майк Малвейни.

При этом он отметил, что Израиль и Египет, которые остаются ближайшими союзниками США на Ближнем Востоке, изменения не коснутся.

Аналитик Центра стратегии и бюджетных оценок Тодд Харрисон считает, что такое изменение сделает американских союзников не способными покупать военное оборудование в США, и поэтому им придется искать других поставщиков.

"Страны могут купить оружие у Китая или России. Они будут искать других поставщиков, а один из способов наращивания наших возможностей с партнерами — это именно передача этой помощи", – сказал эксперт, добавив, что в интересах США сохранить программы военной помощи союзным странам.

На днях в СМИ появилась информация о том, что США могут свернуть программы безвозмездной помощи на оборонные нужды десяткам стран, в том числе Украине, и заменить их на кредитование. Об этом писало издание Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и внутриведомственные документы, которые оказались в распоряжении газеты.

Источники газеты сообщили, что гранты на военную помощь для Израиля (3,1 миллиарда долларов), Египта (1,3 миллиарда долларов) и Иордании (250 миллионов долларов) будут сохранены.

"Без такого рода помощи, партнеры, вероятно, или не будут развивать и поддерживать свою обороноспособность, или обратятся к другим странам — например, России, Китаю — за помощью в развитии", — отмечается в документе госдепа.

Переход на систему кредитования, согласно этой оценке, будет неэффективен, так как большинство указанных стран или не захотят обращаться за кредитами, или не смогут выполнить требования для их предоставления. Ранее сообщалось, что США планируют предусмотреть военную поддержку Украины в бюджете на 2018 год и готовы рассмотреть предложения по увеличению помощи стране.

Ранее сообщалось, что план бюджета США на 2018 год предусматривает сокращение помощи Украине примерно на 69%. Изначально было запланировано предоставить Украине более 570 миллионов долларов, однако в новом проекте финансирование сокращено до 177 миллионов долларов.

В декабре 2016 года Конгресс США одобрил бюджет Пентагона на 2017 год, предусматривающий выделение 350 миллионов долларов военной помощи Украине, что на 50 миллионов больше, чем в 2016 году. Документ предусматривает предоставление Украине летального оружия, а также расширение военной помощи за счет поставок средств технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины и помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования Вооруженных сил Украины.

Помимо этого 22 сентября палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон о поддержке стабильности и демократии в Украине, положения которого предусматривают, среди прочего, поставки летального оружия Киеву.